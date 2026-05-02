Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump tuyên bố xung đột với Iran đã 'chấm dứt'

Vi Trân
02/05/2026 08:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump báo cáo với quốc hội rằng chiến sự với Iran đã kết thúc dù không bác bỏ khả năng thực hiện thêm hành động quân sự.

Ngày 1.5, Tổng thống Trump gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thông báo rằng chiến sự chống Iran đã kết thúc, theo Axios.

"Ngày 7.4.2026, tôi ra lệnh ngừng bắn 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được kéo dài. Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran từ ngày 7.4.2026. Xung đột bắt đầu từ ngày 28.2.2026 đã chấm dứt", Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Florida ngày 1.5

ẢNH: REUTERS

Bức thư được đưa ra vào ngày thứ 60 từ khi ông Trump chính thức thông báo với quốc hội về việc tấn công Iran.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh (được thông qua vào năm 1973), tổng thống phải xin phép quốc hội mới được tiến hành các cuộc xung đột quân sự dài hơn 60 ngày. Tổng thống có thể xin gia hạn thêm 30 ngày để rút quân an toàn.

Ý đồ của ông Trump qua việc tuyên bố chiến sự đã "chấm dứt" là muốn chỉnh thời gian lại từ đầu, để nếu sau đó Mỹ mở lại hành động quân sự, chính quyền có thể nói đó là đợt mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép quốc hội, theo Axios.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ thì cho rằng việc Mỹ phong tỏa Iran hiện nay đồng nghĩa chiến sự chưa chấm dứt trong khi đảng Cộng hòa cởi mở hơn với các diễn giải của Nhà Trắng.

Thực tế, bất chấp ngừng bắn, Mỹ và Iran cũng chưa đạt thỏa thuận lâu dài thông qua đàm phán để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Iran được cho là đã gửi đề xuất mới, mềm mỏng hơn nhưng ông Trump lại từ chối và nói chưa hài lòng.

Thậm chí, ông cho biết đã được quân đội báo cáo các phương án quân sự để tiến hành nếu không giải quyết được trên bàn đàm phán.

Đối mặt hạn chót pháp lý, ông Trump có phải dừng xung đột với Iran?

Một luật liên bang tồn tại nhiều thập niên nhằm hạn chế quyền chiến tranh của tổng thống Mỹ đang trở thành tâm điểm tranh cãi pháp lý về việc kéo dài cuộc xung đột của Mỹ với Iran.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận