Iran nói Mỹ ‘liên tục đổi mục tiêu’ làm đàm phán đổ vỡ

Trong phát biểu chính thức đầu tiên sau khi phái đoàn Iran trở về từ Pakistan, nơi diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm tìm thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Araghchi nói rằng đây là vòng đàm phán cấp cao nhất giữa 2 nước trong 47 năm qua.

“Iran đã đàm phán thiện chí với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến. Thế nhưng, khi rất gần với ‘bản ghi nhớ Islamabad’, chúng tôi lại phải chứng kiến chủ nghĩa tối đa, liên tục thay đổi mục tiêu và sự phong tỏa”, ông Araghchi viết trên X ngày 13.4.

“Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sinh ra thiện chí. Thù hận sinh ra thù hận”, ông nêu thêm, được cho là ám chỉ đến Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ẢNH: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo sẽ phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13.4. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng với tàu của mọi nước đến hoặc rời khỏi cảng Iran.

Sau cảnh báo phong tỏa của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phản ứng bằng việc đăng ảnh bản đồ vị trí các trạm xăng gần Nhà Trắng, cho rằng động thái của Washington sẽ tác động đến chi phí sinh hoạt ở Mỹ.

“Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là ‘sự phong tỏa’, mọi người sẽ sớm không còn được mua xăng với giá 4 - 5 USD nữa”, ông Ghalibaf viết trên X.

Đàm phán Mỹ-Iran kết thúc, không đạt được thỏa thuận nào

Đài CNN đưa tin sau cuộc đàm phán thất bại, Nhà Trắng đã nêu ra những “lằn ranh đỏ” mà họ cho rằng Iran đã không đồng ý, trong đó gồm nhiều điều kiện mà Tehran giữ lập trường bác bỏ trong nhiều tuần qua.

Các điều kiện mà Mỹ khẳng định không nhượng bộ bao gồm: chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân chính, thu hồi hơn 400 kg uranium được làm giàu, chấp nhận một “khuôn khổ hòa bình, an ninh và giảm leo thang” mở rộng ra các đồng minh của Mỹ trong khu vực, ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi, cuối cùng là mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và không thu phí tàu thuyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.4 cho rằng Iran có thể phải trở lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể đánh sập hạ tầng trọng yếu của Iran chỉ trong một tiếng.