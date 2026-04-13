Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran nói Mỹ ‘liên tục đổi mục tiêu’ làm đàm phán đổ vỡ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/04/2026 08:09 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13.4 lên tiếng về kết quả đàm phán Mỹ - Iran hồi cuối tuần qua, khi hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong phát biểu chính thức đầu tiên sau khi phái đoàn Iran trở về từ Pakistan, nơi diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm tìm thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Araghchi nói rằng đây là vòng đàm phán cấp cao nhất giữa 2 nước trong 47 năm qua.

“Iran đã đàm phán thiện chí với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến. Thế nhưng, khi rất gần với ‘bản ghi nhớ Islamabad’, chúng tôi lại phải chứng kiến chủ nghĩa tối đa, liên tục thay đổi mục tiêu và sự phong tỏa”, ông Araghchi viết trên X ngày 13.4.

“Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sinh ra thiện chí. Thù hận sinh ra thù hận”, ông nêu thêm, được cho là ám chỉ đến Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo sẽ phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13.4. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng với tàu của mọi nước đến hoặc rời khỏi cảng Iran.

Sau cảnh báo phong tỏa của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phản ứng bằng việc đăng ảnh bản đồ vị trí các trạm xăng gần Nhà Trắng, cho rằng động thái của Washington sẽ tác động đến chi phí sinh hoạt ở Mỹ.

“Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là ‘sự phong tỏa’, mọi người sẽ sớm không còn được mua xăng với giá 4 - 5 USD nữa”, ông Ghalibaf viết trên X.

Đàm phán Mỹ-Iran kết thúc, không đạt được thỏa thuận nào

Đài CNN đưa tin sau cuộc đàm phán thất bại, Nhà Trắng đã nêu ra những “lằn ranh đỏ” mà họ cho rằng Iran đã không đồng ý, trong đó gồm nhiều điều kiện mà Tehran giữ lập trường bác bỏ trong nhiều tuần qua.

Các điều kiện mà Mỹ khẳng định không nhượng bộ bao gồm: chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân chính, thu hồi hơn 400 kg uranium được làm giàu, chấp nhận một “khuôn khổ hòa bình, an ninh và giảm leo thang” mở rộng ra các đồng minh của Mỹ trong khu vực, ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi, cuối cùng là mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và không thu phí tàu thuyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.4 cho rằng Iran có thể phải trở lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể đánh sập hạ tầng trọng yếu của Iran chỉ trong một tiếng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận