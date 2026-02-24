Ông Trump dọa áp thuế nặng quốc gia 'chiêu trò' với thỏa thuận thương mại

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23.2, Tổng thống Trump cho biết phán quyết của tòa không ngăn cản ông sử dụng các công cụ thương mại khác "mạnh mẽ và quyết liệt hơn", đồng thời để ngỏ khả năng áp đặt các khoản phí cấp phép mới đối với đối tác thương mại, dù không nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23.2.2026 ẢNH: AP

"Bất kỳ quốc gia nào muốn 'chiêu trò' sau phán quyết nực cười của tòa án tối cao, đặc biệt là những quốc gia đã 'lừa dối' Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên, sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều, và tệ hơn nhiều, so với mức thuế mà họ vừa mới đồng ý. Người mua hãy cẩn thận", ông Trump viết.

Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích các thẩm phán ra phán quyết bất lợi cho mình, trong đó có hai người do ông bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 20.2, ông Trump công bố áp thuế tạm thời 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, sau đó nâng lên mức tối đa 15%. Mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ 24.2. Trong khi đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ thông báo ngừng thu các khoản thuế theo IEEPA sau khi bị tòa án tối cao tuyên là không hợp pháp.

Diễn biến mới làm gia tăng bất ổn trong thương mại toàn cầu. Tại Brussels, Nghị viện châu Âu quyết định hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại Liên minh châu Âu (EU) - Mỹ sau khi Washington áp thuế 15% với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.



Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%

Theo dự thảo thỏa thuận, hàng hóa EU vào Mỹ sẽ chịu thuế 15%, song nhiều mặt hàng như thực phẩm, phụ tùng máy bay, khoáng sản quan trọng và nguyên liệu dược phẩm được miễn thuế. Đổi lại, EU sẽ dỡ bỏ thuế với nhiều hàng công nghiệp Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp thuế quan, trong khi Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán thương mại dự kiến. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động thêm các cuộc điều tra theo Điều 301 đối với hành vi thương mại không công bằng, mở đường cho việc áp thuế mới.

Ở trong nước, 22 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã đề xuất dự luật yêu cầu chính quyền hoàn trả các khoản thuế dựa trên IEEPA trong vòng 180 ngày, song khả năng được thông qua còn bỏ ngỏ.

Bất ổn liên quan thuế quan đã tác động tới thị trường tài chính Mỹ. Chốt phiên 23.2, chỉ số Dow Jones giảm 1,65%, S&P 500 giảm 1,02% và Nasdaq Composite giảm 1,01%. Đồng USD cũng suy yếu so với euro và yên Nhật.