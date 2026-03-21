EU ra điều kiện thực thi ưu đãi thuế quan với Mỹ

Cụ thể, AFP đưa tin Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm thuế quan của EU đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đạt được vào tháng 7.2025. Tuy nhiên, các nghị sĩ EU nhấn mạnh những ưu đãi này sẽ đi kèm với điều kiện bảo vệ bổ sung.

Phiên họp Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Bỉ ngày 19.3 Ảnh: Reuters

Bà Anna Cavazzini, nghị sĩ thuộc đảng Xanh tại Nghị viện Châu Âu, lưu ý việc giảm thuế nêu trên chỉ có hiệu lực khi phía Mỹ giải quyết xong những xáo trộn về quy định thuế quan sau phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2. Thỏa thuận Mỹ - EU hồi năm ngoái quy định mức thuế 15% với hầu hết mặt hàng EU xuất sang Mỹ. Thế nhưng, Tòa án tối cao đã bác bỏ phần lớn các mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt theo Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Ông Trump phản ứng bằng việc áp mức thuế mới, gây nhiều vấn đề pháp lý phức tạp cho thỏa thuận thương mại với châu Âu.

Những điều khoản vừa được Ủy ban Thương mại thông qua ngày 19.3 sẽ trình lên toàn thể Nghị viện Châu Âu để 720 nghị sĩ bỏ phiếu, ngoài ra còn cần thương lượng chi tiết với các nước thành viên EU. Bà Cavazzini nêu rõ EU có thể hủy các ưu đãi thuế nếu Tổng thống Trump áp mức thuế mới hoặc "đe dọa an ninh quốc gia EU", như trường hợp ông Trump đòi kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, một thành viên EU. Đại sứ Mỹ tại EU Andrew Puzder hoan nghênh động thái của Ủy ban Thương mại EU và kêu gọi khối sớm thực thi thỏa thuận thuế.