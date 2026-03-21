Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

EU ra điều kiện thực thi ưu đãi thuế quan với Mỹ

Bảo Hoàng
21/03/2026 05:45 GMT+7

Các nhà lập pháp Liên minh Châu Âu (EU) ngày 19.3 đã thực hiện bước đi quan trọng hướng tới việc triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Cụ thể, AFP đưa tin Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm thuế quan của EU đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đạt được vào tháng 7.2025. Tuy nhiên, các nghị sĩ EU nhấn mạnh những ưu đãi này sẽ đi kèm với điều kiện bảo vệ bổ sung.

Phiên họp Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Bỉ ngày 19.3

Ảnh: Reuters

Bà Anna Cavazzini, nghị sĩ thuộc đảng Xanh tại Nghị viện Châu Âu, lưu ý việc giảm thuế nêu trên chỉ có hiệu lực khi phía Mỹ giải quyết xong những xáo trộn về quy định thuế quan sau phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2. Thỏa thuận Mỹ - EU hồi năm ngoái quy định mức thuế 15% với hầu hết mặt hàng EU xuất sang Mỹ. Thế nhưng, Tòa án tối cao đã bác bỏ phần lớn các mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt theo Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Ông Trump phản ứng bằng việc áp mức thuế mới, gây nhiều vấn đề pháp lý phức tạp cho thỏa thuận thương mại với châu Âu.

Những điều khoản vừa được Ủy ban Thương mại thông qua ngày 19.3 sẽ trình lên toàn thể Nghị viện Châu Âu để 720 nghị sĩ bỏ phiếu, ngoài ra còn cần thương lượng chi tiết với các nước thành viên EU. Bà Cavazzini nêu rõ EU có thể hủy các ưu đãi thuế nếu Tổng thống Trump áp mức thuế mới hoặc "đe dọa an ninh quốc gia EU", như trường hợp ông Trump đòi kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, một thành viên EU. Đại sứ Mỹ tại EU Andrew Puzder hoan nghênh động thái của Ủy ban Thương mại EU và kêu gọi khối sớm thực thi thỏa thuận thuế.

Khám phá thêm chủ đề

eu Mỹ Thuế quan châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận