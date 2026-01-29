Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
EU đi xa vượt khó

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
29/01/2026 06:30 GMT+7

Tại cuộc gặp cấp cao năm nay ở thủ đô New Delhi, cả Ấn Độ lẫn EU đều hạ quyết tâm kết thúc thành công tiến trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

EU đi xa vượt khó - Ảnh 1.

Lãnh đạo của Ấn Độ và EU bắt tay đánh dấu hiệp định thương mại tự do có tầm quan trọng lịch sử giữa hai bên

ảnh: REUters

Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 và thị trường lớn thứ 2 trên thế giới. Chỉ riêng 2 điều này không thôi cũng đã đủ để cho thấy Ấn Độ là đối tác quan trọng như thế nào đối với EU trong tình cảnh hiện tại của châu Âu.

EU hiện đang khó khăn và khó xử trên không ít phương diện. EU đã ký kết được với tổ chức Mercosur (khối thị trường chung Nam Mỹ) thỏa thuận về thành lập khu vực mậu dịch tự do sau hơn 25 năm đàm phán, nhưng việc phê chuẩn lại bị Nghị viện châu Âu cản trở. EU vướng mắc với cả Mỹ và Trung Quốc về thương mại. EU phải gồng mình để hậu thuẫn Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. EU phải cùng các thành viên NATO ở châu Âu đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề Greenland. Nội bộ EU vẫn tiếp tục phân rẽ sâu sắc. Chính trị - xã hội trong EU không được yên bình. Tăng trưởng kinh tế của EU rất khó khăn. Vai trò và ảnh hưởng chính trị thế giới của EU sa sút. Cho nên, EU mới phải tìm kiếm đối tác ở cả những nơi cách xa về địa lý, phải đi xa để thoát khó và vượt khó.

Thuế quan của ông Trump thúc đẩy Ấn Độ, EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Giữa bối cảnh đó, Ấn Độ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với EU, thậm chí còn có thể được coi là đối tác và đối trọng chiến lược lý tưởng đối với EU. Năm 2007, hai bên bắt đầu đàm phán về hiệp định thương mại tự do. Năm 2013, đàm phán bị ngưng trệ và mãi tới năm 2022 mới được nối lại. EU ý thức được rằng nếu không đẩy nhanh đàm phán thì phía Ấn Độ có thể sẽ thất vọng và nản chí. Cuộc gặp cấp cao với Ấn Độ và việc nhanh chóng kết thúc thành công tiến trình đàm phán vì thế đặc biệt quan trọng đối với EU. Một khi đã phải đi xa để vượt khó thì EU phải làm tất cả để chuyến đi xa và việc vươn xa thành công.

Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Lãnh đạo Ấn Độ và EU ngày 27.1 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạo ra khu vực thương mại tự do với 2 tỉ dân.

eu Ấn Độ đàm phán
