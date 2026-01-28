Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thuế quan của ông Trump thúc đẩy Ấn Độ, EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
28/01/2026 11:30 GMT+7

Ấn Độ và Liên minh châu Âu hôm 27.1 thông báo đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt. Đây là điều đã được trông đợi từ lâu, khi cả hai bên tìm cách phòng ngừa rủi ro từ mối quan hệ không ổn định với Mỹ.

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) vừa hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt.

Động thái này nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro từ mối quan hệ khó lường với Mỹ, và dự kiến sẽ tăng gấp đôi xuất khẩu của EU sang Ấn Độ vào năm 2032.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu: “Trong thời điểm trật tự toàn cầu đang được định hình lại một cách cơ bản, Liên minh châu Âu và Ấn Độ sát cánh cùng nhau với tư cách là những đối tác chiến lược và đáng tin cậy. Hôm nay, chúng ta đang đưa quan hệ đối tác của mình lên một tầm cao mới”.

EU cho biết khối sẽ được miễn hoặc giảm thuế quan đối với 96,6% hàng hóa giao dịch theo giá trị, và sẽ tiết kiệm được 4,75 tỉ USD tiền thuế. Đổi lại, EU sẽ cắt giảm thuế quan đối với 99,5% hàng hóa giao dịch trong vòng 7 năm.

Thuế quan sẽ được cắt giảm xuống 0 đối với các sản phẩm thủy sản, da và dệt may cũng như hóa chất, cao su, kim loại cơ bản, đá quý và đồ trang sức của Ấn Độ.

Ấn Độ, EU đạt thỏa thuận thương mại ‘khủng’ giữa thách thức từ ông Trump - Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Ngoại giao và Chính sách An ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng EU-Ấn Độ, ở New Delhi, ngày 27.1.2026

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Narendra Modi cho biết thỏa thuận này là hiệp định thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ: “Thỏa thuận sẽ giúp hình thành các quan hệ đối tác đổi mới mới và củng cố chuỗi cung ứng ở cấp độ toàn cầu, điều đó có nghĩa là đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại, mà là một kế hoạch mới cho sự thịnh vượng chung”.

Theo một tuyên bố của EU, New Delhi sẽ giảm thuế quan đối với ô tô xuống 10% trong vòng 5 năm, từ mức cao nhất là 110%. Điều đó sẽ có lợi cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu như VW, Renault, Mercedes-Benz và BMW.

Các quan chức cho biết dự kiến thỏa thuận sẽ được thực hiện trong vòng 1 năm.

Thỏa thuận này được ký kết chỉ vài ngày sau khi EU ký một hiệp định quan trọng với khối Mercosur của Nam Mỹ. Vào năm ngoái, EU cũng đã đạt được thỏa thuận với Indonesia, Mexico và Thụy Sĩ.

Loạt thỏa thuận này cho thấy những nỗ lực toàn cầu nhằm phòng ngừa rủi ro thương mại với Mỹ. Việc Tổng thống Donald Trump tìm cách kiểm soát Greenland và đưa ra những đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu đã thử thách các liên minh lâu đời giữa các quốc gia phương Tây.

