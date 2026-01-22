Ông Trump rút lại đe dọa thuế quan, vũ lực về vấn đề Greenland

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông cho biết đã "hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và, trên thực tế, là toàn bộ khu vực Bắc Cực".

Ông nói: "Tôi không buộc phải sử dụng vũ lực. Tôi không muốn sử dụng vũ lực. Tôi sẽ không sử dụng vũ lực".

Bài đăng mạng xã hội của ông Trump được đưa ra sau bài phát biểu dài hơn một giờ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Trong phát biểu đó, ông loại trừ khả năng dùng vũ lực để chiếm Greenland.

"Có lẽ chúng tôi sẽ không nhận được gì trừ khi tôi quyết định sử dụng sức mạnh và vũ lực quá mức, mà khi đó, thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ không thể bị ngăn cản. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ hôm 21.1 ẢNH: REUTERS

Những lời đe dọa ngày càng tăng của ông Trump nhắm vào châu Âu về Greenland, một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, đã làm rạn nứt quan hệ xuyên Đại Tây Dương và khiến người châu Âu lo ngại.

Ông Trump cho rằng mong muốn kiểm soát Greenland của mình chỉ là một "yêu cầu nhỏ" về một "tảng băng", và chỉ trích Đan Mạch "vô ơn".

Ông Trump cũng có vẻ như nhầm lẫn khi nhiều lần gọi Greenland là Iceland.

Ông Trump phát biểu: "Họ không ủng hộ chúng tôi về Iceland, tôi có thể nói với bạn điều đó. Bạn biết đấy, thị trường chứng khoán đã có đợt giảm đầu tiên hôm qua vì Iceland. Vì vậy, Iceland đã khiến chúng tôi mất rất nhiều tiền".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói việc có được Greenland sẽ không đe dọa đến liên minh NATO, nhưng các nhà lãnh đạo của khối đã cảnh báo rằng chiến lược của ông để kiểm soát lãnh thổ này có thể làm đảo lộn hoạt động của liên minh.

Ông Trump cảm thấy mạnh mẽ hơn sau việc lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và giành quyền kiểm soát dầu mỏ của quốc gia đó, điều mà ông đã nhắc đến trong bài phát biểu của mình.

"Và 15 triệu thùng dầu đó — chúng tôi sẽ chia sẻ với Venezuela, và họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn số tiền họ kiếm được trong một thời gian dài. Venezuela sẽ làm ăn cực kỳ tốt", ông nói.

Tổng thống Trump trước đây không loại trừ việc sử dụng quân đội Mỹ để chiếm Greenland, và đã không ngừng nhấn mạnh lập luận của mình về việc mua lại hòn đảo đển làm một tiền đồn ở Bắc Cực nhằm chống lại Nga và Trung Quốc.