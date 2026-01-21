Ông Trump tin sẽ thỏa thuận được với NATO về Greenland

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
21/01/2026 11:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.1 cho biết Mỹ và NATO sẽ đạt được thỏa thuận về tương lai của Greenland sao cho làm hài lòng cả hai bên, trong khi các thành viên trong chính quyền của ông nói rằng Mỹ có thể áp thuế đối với các nước châu Âu nếu họ không đồng ý với các yêu cầu của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.1 bày tỏ lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận để giải quyết mối quan tâm của ông về việc mua lại Greenland, hiện là lãnh thổ của Đan Mạch, một thành viên NATO.

Ông Trump nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi đến Davos (Thụy Sĩ) để tham dự các cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào hôm 21.1, trong đó có các cuộc họp với NATO.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp khiến NATO sẽ rất hài lòng và chúng tôi cũng sẽ rất hài lòng, nhưng chúng tôi cần [Greenland] cho mục đích an ninh. Chúng tôi cần [Greenland] vì an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh thế giới", ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump đã đăng một hình ảnh AI trên mạng xã hội cho thấy ông cắm cờ trên hòn đảo Bắc Cực, với các thành viên trong nội các của mình đứng phía sau.

Một hình ảnh khác có bản đồ trong Phòng Bầu dục cho thấy Canada và Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bước lên sân khấu tại Davos, cố gắng thể hiện sức mạnh của lục địa, mặc dù chưa rõ Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng sẽ phản ứng như thế nào.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng EU không nên khuất phục trước "luật của kẻ mạnh": "Chúng tôi tin rằng chúng ta cần tăng trưởng nhiều hơn, chúng ta cần sự ổn định hơn trên thế giới này, nhưng chúng tôi thích sự tôn trọng hơn là bắt nạt, chúng tôi thích khoa học hơn là thuyết âm mưu, và chúng tôi thích pháp quyền hơn là sự tàn bạo".

Ông Trump chắc chắn về khả năng mua lại Greenland - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 20.1

ẢNH: REUTERS

Ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan lên các quốc gia cản đường ông.

Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ sự không tán thành với điều này.

“Canada kiên quyết phản đối thuế quan liên quan đến Greenland, và kêu gọi các cuộc đàm phán tập trung để đạt được các mục tiêu chung về an ninh và thịnh vượng ở Bắc Cực", ông Carney nói.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer giải thích lý lẽ của chính quyền Mỹ.

"Vì vậy, tôi sẽ nói rằng đó là một cách sử dụng thuế quan thích hợp. Như quý vị đã lưu ý, tôi đã xem xét lý lẽ kinh tế cho tất cả điều này ở Mỹ, cũng như ở các quốc gia khác. Có một lịch sử lâu dài về việc sử dụng các công cụ nằm ở giao điểm giữa kinh tế và an ninh quốc gia", ông Greer nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nếu EU trả đũa, rất có thể sẽ lặp lại mô hình đã xảy ra trước khi hai bên đồng ý về một thỏa thuận thương mại vào năm ngoái.

“Rồi thì chúng ta sẽ quay lại trò ăn miếng trả miếng, đó là cách chúng ta bắt đầu, và chúng ta sẽ kết thúc bằng một cuộc đối thoại rất tích cực giữa ông Donald Trump và bà Ursula von der Leyen, đó là điều đã xảy ra lần trước. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu với một màn đối đầu. Nhưng rốt cuộc thì Mỹ và châu Âu vẫn là những đồng minh tuyệt vời", ông Lutnick cho hay.

Những lời đe dọa thuế quan mới của ông Trump nhắm vào các đồng minh châu Âu đã hồi sinh cuộc thảo luận về làn sóng 'Bán tháo trái phiếu Mỹ' (Sell America), từng nổi lên sau đợt áp thuế toàn diện của ông vào tháng 4 năm ngoái.

Các chỉ số chính của Phố Wall đã kết thúc ở mức thấp hơn đáng kể vào hôm 20.1 và trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán tháo.

EU có thể trả đũa ông Trump ra sao sau đe dọa áp thuế liên quan Greenland?

EU có thể trả đũa ông Trump ra sao sau đe dọa áp thuế liên quan Greenland?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực giành chủ quyền đối với Greenland từ tay Đan Mạch, một thành viên khác của NATO, đã khiến Liên minh châu Âu cân nhắc việc đáp trả bằng các biện pháp riêng của mình.

