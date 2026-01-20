EU có thể trả đũa ông Trump ra sao sau đe dọa áp thuế liên quan Greenland?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 19.1 cho rằng châu Âu không nên trả đũa bất kỳ biện pháp nào mà Mỹ thực hiện trong tranh chấp về Greenland, khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tái khơi mào một cuộc chiến thương mại với châu Âu.

Phát biểu bên lề cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, Bessent kêu gọi châu Âu không nên nghi ngờ ý định của ông Trump.

Ông nói: "Tôi nghĩ mọi người nên hiểu lời tổng thống theo đúng nghĩa đen".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra tuyên bố trong cuộc họp thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 19.1 ẢNH: REUTERS

Ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tại Davos vào hôm 21.1.

Lời đe dọa của ông Trump về việc đánh thuế quan tăng dần đối với tám quốc gia châu Âu cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland đã làm rung chuyển ngành công nghiệp châu Âu và gây chấn động thị trường tài chính.

Giới đầu tư lo sợ sự tái diễn các biến động từ cuộc chiến thương mại năm 2025, mà khi đó chỉ lắng dịu đi khi các bên đạt được thỏa thuận về thuế quan vào giữa năm 2025.

Các nhà lãnh đạo Na Uy và Đức cho biết họ sẽ cố gắng gặp ông Trump trong tuần này tại Davos để thảo luận về tranh chấp.

Các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về cách phản ứng tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels vào ngày 22.1.

Một lựa chọn là gói thuế quan đối với 108 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, có thể tự động có hiệu lực vào ngày 6.2 sau 6 tháng bị đình chỉ.

Một lựa chọn khác là "Công cụ Chống Cưỡng chế" (ACI) mà chưa từng sử dụng. Công cụ này có thể hạn chế tiếp cận các hoạt động đấu thầu công, đầu tư hoặc hoạt động ngân hàng, hoặc hạn chế thương mại dịch vụ - bao gồm cả dịch vụ số.

EU cho biết họ tiếp tục tham gia làm việc "ở mọi cấp độ" với Mỹ, nhưng cũng khẳng định vẫn giữ lựa chọn áp dụng ACI trong đàm phán.