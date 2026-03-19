Ukraine tăng cường hợp tác với EU để đối phó Nga

Trang The Kyiv Independent đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 18.3, sau khi thăm Romania, Pháp và Anh trong chuyến công du nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh xung đột với Nga. Phát ngôn viên Serhii Nykyforov của Tổng thống Ukraine cho hay nhà lãnh đạo đã đến thăm một công ty công nghệ quốc phòng và dự kiến tham dự lễ ký kết các thỏa thuận quốc phòng giữa Ukraine và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tiếp Tổng thống Zelensky tại Madrid vào ngày 18.3 Ảnh: Reuters

Hợp tác về UAV

Trước đó trong ngày 17.3, Tổng thống Zelensky ký kết một thỏa thuận về UAV với Anh sau một ngày dự những cuộc họp cấp cao với các nhà lãnh đạo tại London. "Hôm nay chúng tôi đã ký tuyên bố về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và công nghiệp quốc phòng. Đây là một bước quan trọng để củng cố quốc phòng của chúng tôi", ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Tại cuộc gặp, ông Starmer và ông Zelensky đã nhất trí về một quan hệ đối tác công nghiệp quân sự mới nhằm thúc đẩy nguồn cung UAV và đảm bảo trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng hiệu quả trên chiến trường, theo Reuters dẫn thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh. Theo đó, chuyên môn về UAV của Ukraine sẽ được kết hợp với cơ sở sản xuất của Anh để tăng cường nguồn cung. Hai nước đồng ý sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nước khác về UAV. Ngoài ra, Anh thông báo một khoản đầu tư trị giá 500.000 bảng Anh vào một trung tâm AI mới ở Ukraine để nghiên cứu việc sử dụng công nghệ này ở tiền tuyến. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine hiện có năng lực sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn/ngày và có thể cung cấp một nửa cho các đồng minh để tăng cường phòng thủ.

Sau khi gặp Thủ tướng Starmer, ông Zelensky còn kêu gọi ông Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau và tìm tiếng nói chung, trong bối cảnh chia rẽ chính trị giữa 2 nhà lãnh đạo ngày càng tăng liên quan xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Ukraine tính toán gì khi phát ngôn mếch lòng đồng minh?

Tập kích gia tăng

Liên quan diễn biến chiến sự, giới chức Nga ngày 18.3 cáo buộc Ukraine phóng UAV tấn công khiến một người thiệt mạng và gây thiệt hại đường dây điện cùng một số tòa nhà tại vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã liên tiếp chặn nhiều UAV của Ukraine nhắm vào Moscow kể từ ngày 14.3. Theo TASS dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Ukraine tiến hành hơn 23.000 cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga trong năm 2025, tăng gần 4 lần so với năm trước đó.

Không quân Ukraine ngày 18.3 cho biết lực lượng phòng không nước này đã vô hiệu hóa 128 trong số 147 UAV của Nga tấn công nhiều tỉnh kể từ tối 17.3. Giới chức Ukraine cho biết đợt tập kích khiến 5 người bị thương tại làng Zolochiv ở tỉnh Kharkiv. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương, nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.