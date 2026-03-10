Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Châu Âu hiện nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

H.G
H.G
10/03/2026 04:48 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế (SIPRI) cho biết số lượng vũ khí được chuyển giao trong giai đoạn 2021 - 2025 đã tăng đáng kể so với 5 năm trước đó.

Sau thời gian giảm khoảng 1/3 vào cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990 khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, thương mại vũ khí giờ đây đã quay lại mức gần ngưỡng của năm 1989.

Giai đoạn năm 2016 - 2020 châu Á và châu Đại Dương đứng đầu với 42% trong tổng nhập khẩu vũ khí, kế đến là Trung Đông (32%), và châu Âu đứng hạng ba (12%). Trong giai đoạn kế tiếp 2021 - 2025, châu Âu hiện vươn lên vị trí đầu bảng khi số lượng vũ khí nhập khẩu tăng gấp 3 lên 33%; đứng thứ hai là châu Á và châu Đại Dương (31%) và thứ ba là Trung Đông (26%). "Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu vũ khí đến các nước châu Âu đã đẩy tổng lượng chuyển giao vũ khí toàn cầu tăng gần 10%", Reuters dẫn lời một trong các tác giả báo cáo Mathew George của SIPRI.

Châu Âu hiện nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhập khẩu vũ khí của 29 quốc gia NATO tại châu Âu đã tăng 143% trong giai đoạn 2021 - 2025 so với giai đoạn 2016 - 2021

ảnh: reuters

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2.2022 được xem là nguyên nhân lớn nhất đằng sau quyết định tăng mua vũ khí của các nước châu Âu. Nhu cầu vũ khí của các thành viên NATO ở châu Âu cũng tăng do áp lực từ Nga và những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với EU. Theo báo cáo của SIPRI, nhập khẩu vũ khí của 29 quốc gia NATO tại châu Âu đã tăng 143% trong giai đoạn 2021 - 2025 so với giai đoạn 2016 - 2021.

Mỹ cũng mở rộng vai trò là nhà buôn vũ khí toàn cầu, chiếm 42% tổng lượng chuyển giao vũ khí quốc tế trong giai đoạn 2021 - 2025, so với 36% trong 5 năm trước đó. Trong 5 năm gần nhất, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho 99 nước và vùng lãnh thổ.

Tin liên quan

Châu Âu ứng phó drone xâm nhập sân bay như thế nào?

Châu Âu ứng phó drone xâm nhập sân bay như thế nào?

Ủy ban châu Âu gần đây đã trình bày một kế hoạch hành động nhằm đối phó thiết bị bay không người lái (drone) sau khi sự cố liên quan thiết bị này tại các sân bay ở châu Âu tăng cao.

Khám phá thêm chủ đề

châu Âu vũ khí Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận