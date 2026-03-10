Châu Âu hiện nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Sau thời gian giảm khoảng 1/3 vào cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990 khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, thương mại vũ khí giờ đây đã quay lại mức gần ngưỡng của năm 1989.

Giai đoạn năm 2016 - 2020 châu Á và châu Đại Dương đứng đầu với 42% trong tổng nhập khẩu vũ khí, kế đến là Trung Đông (32%), và châu Âu đứng hạng ba (12%). Trong giai đoạn kế tiếp 2021 - 2025, châu Âu hiện vươn lên vị trí đầu bảng khi số lượng vũ khí nhập khẩu tăng gấp 3 lên 33%; đứng thứ hai là châu Á và châu Đại Dương (31%) và thứ ba là Trung Đông (26%). "Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu vũ khí đến các nước châu Âu đã đẩy tổng lượng chuyển giao vũ khí toàn cầu tăng gần 10%", Reuters dẫn lời một trong các tác giả báo cáo Mathew George của SIPRI.

Nhập khẩu vũ khí của 29 quốc gia NATO tại châu Âu đã tăng 143% trong giai đoạn 2021 - 2025 so với giai đoạn 2016 - 2021 ảnh: reuters

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2.2022 được xem là nguyên nhân lớn nhất đằng sau quyết định tăng mua vũ khí của các nước châu Âu. Nhu cầu vũ khí của các thành viên NATO ở châu Âu cũng tăng do áp lực từ Nga và những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với EU. Theo báo cáo của SIPRI, nhập khẩu vũ khí của 29 quốc gia NATO tại châu Âu đã tăng 143% trong giai đoạn 2021 - 2025 so với giai đoạn 2016 - 2021.

Mỹ cũng mở rộng vai trò là nhà buôn vũ khí toàn cầu, chiếm 42% tổng lượng chuyển giao vũ khí quốc tế trong giai đoạn 2021 - 2025, so với 36% trong 5 năm trước đó. Trong 5 năm gần nhất, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho 99 nước và vùng lãnh thổ.