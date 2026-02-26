Châu Âu ứng phó drone xâm nhập sân bay như thế nào?

Một phân tích các báo cáo công khai của đơn vị kiểm chứng thông tin The Cube thuộc Đài Euronews cho thấy, các sự cố liên quan drone tại các sân bay châu Âu đã bùng nổ, tăng gấp bốn lần từ tháng 1.2024 đến tháng 11.2025.

Số lượng drone được nhìn thấy bay gần các sân bay ở châu Âu đã tăng dần trong những năm gần đây

Ảnh: Chụp màn hình AA

Báo cáo trên, bao gồm hơn 24 sân bay ở 12 quốc gia ở châu Âu, cho thấy một bước ngoặt rõ ràng: trong khi các sự cố được báo cáo rải rác vào năm 2024 và đầu năm 2025, thì các báo cáo đã tăng đột biến vào tháng 9.2025, đạt mức cao nhất vào tháng tiếp theo.

Quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất

Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, báo cáo 10 sự cố làm gián đoạn hoạt động tại các sân bay của nước này có thể liên quan drone bay lượn trên không.

Tất cả các sự cố này xảy ra chỉ trong vòng 8 ngày từ ngày 2-9.11, một chuỗi sự cố liên quan drone chưa từng có trong một tuần, khiến sân bay tại thủ đô Brussels tê liệt và dẫn đến hàng chục chuyến bay bị hủy.

Sau sự gia tăng các vụ xâm nhập đáng ngờ bằng UAV vào sân bay và các địa điểm quân sự vào cuối năm 2025, Bỉ đang đẩy nhanh việc ra mắt Trung tâm An ninh Không phận Quốc gia (NASC) vào ngày 1.1. 2026 để tăng cường giám sát. Chính phủ nước này đang mua sắm các hệ thống chống drone trị giá 50 triệu euro và triển khai sự hỗ trợ quốc tế từ Anh, Pháp và Đức để đối phó với các mối đe dọa lai tiềm tàng, theo Hãng tin AA.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Bernard Quintin cho hay việc cấm hoàn toàn drone là không thể vì chúng rất cần thiết cho các dịch vụ khẩn cấp, nhưng ông cảnh báo rằng việc điều khiển drone trên sân bay có thể bị phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Đức

Dữ liệu chính thức chỉ ra một bức tranh rộng hơn về hoạt động của drone đang gia tăng dần dần. Cơ quan dịch vụ dẫn đường hàng không Đức (DFS) ghi nhận 192 sự cố gây nhiễu tại sân bay liên quan drone trong năm 2025, tăng từ 141 sự cố trong năm trước đó.

Cảnh sát Đức đã phát động một chiến dịch quy mô lớn xung quanh sân bay Munich sau khi nhiều vụ drone được nhìn thấy khiến các chuyến bay bị tạm dừng nhiều lần vào đầu tháng 10.2025, nhưng không thể tìm ra thủ phạm ngay lập tức.

Một vụ việc khác vào đầu tháng 11.2025 đã khiến các chuyến bay tại sân bay ở thủ đô Berlin bị tạm dừng gần hai giờ, cảnh sát cho biết họ không thể xác định vị trí ngay lập tức của drone, mà một nhân chứng đã nhìn thấy.

Sau các vụ drone bị phát hiện bay ở các sân bay, nội các Đức ngày 19.11.2025 thông qua dự thảo luật cho phép lực lượng vũ trang nước này bắn hạ drone trái phép, theo AA.

Đan Mạch và Na Uy

Dữ liệu từ Cơ quan Hàng không Dân dụng và Đường sắt Đan Mạch cung cấp cho The Cube cho thấy các kiểm soát viên không lưu đã báo cáo 107 chuyến bay drone bất hợp pháp gần các sân bay ở Đan Mạch vào năm 2025, tăng từ 92 chuyến vào năm 2024.

Vào tháng 12.2024, cảnh sát Copenhagen báo cáo một sự cố ngắn duy nhất tại sân bay Copenhagen, việc phát hiện drone đã gây ra sự gián đoạn 10 phút và không có chuyến bay nào bị hủy.

Tuy nhiên, đến năm 2025, tình hình đã thay đổi đáng kể. Từ ngày 22-23.9.2025, việc phát hiện drone trên sân bay Copenhagen đã gây ra sự gián đoạn 4 giờ đối với các chuyến bay, ít nhất 109 chuyến bị hủy và 51 chuyến phải chuyển hướng.

Các nhân viên an ninh được nhìn thấy tại sân bay Copenhagen ở Copenhagen (Đan Mạch) vào ngày 23.9.2025 Ảnh: AFP

Cùng lúc, một chiếc drone được cho là đã gây gián đoạn giao thông hàng không tại sân bay Oslo gần đó ở Na Uy, với sự gián đoạn tổng hợp ảnh hưởng đến hơn 20.000 hành khách. Đây là sự gián đoạn lớn nhất tại một sân bay liên quan đến drone từ tháng 1-11.2025.

Sau các sự cố trong tháng 9.2025, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard cho hay Đan Mạch sẽ tăng cường năng lực phát hiện và bắn hạ drone.

Nguyên nhân và thủ phạm chính xác đằng sau nhiều vụ gián đoạn do drone tại sân bay ở châu Âu vẫn đang được điều tra trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhiều vụ gián đoạn này mang dấu ấn của chiến tranh hỗn hợp của Nga, được thiết kế để gây bất ổn cho dân chúng và nằm trong vùng xám, chưa đến mức đối đầu quân sự toàn diện, theo Euronews. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ liên quan đến các sự việc như vậy.

Kế hoạch hành động của EU

Ủy ban châu Âu hôm 11.2 đã trình bày một kế hoạch hành động nhằm đối phó với "các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng" do drone gây ra, viện dẫn các sự cố ngày càng gia tăng như các chuyến bay thù địch, vi phạm không phận, gây gián đoạn hoạt động sân bay và rủi ro đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Liên minh châu Âu (EU), theo Hãng tin AA.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu cho hay kế hoạch này đáp ứng lời kêu gọi từ các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu về một cách tiếp cận phối hợp trên toàn EU đối với hoạt động drone độc hại, tập trung vào an ninh nội bộ dân sự đồng thời bổ sung các nỗ lực quốc phòng và tăng cường hợp tác dân-quân sự.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên các ưu tiên chính, trong đó có tăng cường khả năng sẵn sàng, cải thiện khả năng phát hiện, phối hợp các phản ứng và tăng cường khả năng sẵn sàng về quốc phòng của châu Âu.

Để tăng cường khả năng sẵn sàng, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch lập bản đồ công nghiệp dân-quân sự phối hợp, thành lập một trung tâm chống drone của EU và phát triển một chương trình chứng nhận cho các hệ thống chống drone.

Ủy ban châu Âu cũng sẽ đề xuất Gói An ninh drone để cập nhật các quy định hiện hành về drone dân sự, bao gồm đánh giá rủi ro phối hợp đối với chuỗi cung ứng drone và việc giới thiệu nhãn "drone đáng tin cậy của EU" để xác định thiết bị an toàn.

Về phát hiện, kế hoạch nhấn mạnh việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống đa cảm biến, cũng như việc triển khai khẩn cấp mạng 5G để theo dõi và xác định drone, trong đó có cả các đàn drone.

Để tăng cường khả năng ứng phó, EU có kế hoạch các sáng kiến mua sắm chung cho các hệ thống chống drone, hỗ trợ các công nghệ chỉ huy và kiểm soát dựa trên AI của châu Âu, và khả năng thành lập các đội ứng phó khẩn cấp chống drone một cách nhanh chóng.