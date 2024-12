Mỹ trấn an lo ngại về drone

Nhiều tài khoản mạng xã hội gần đây lan truyền những hình ảnh drone "lạ" chủ yếu ở các bang New York, New Jersey, với một số vụ được ghi nhận ở bang Maryland và Virginia.

Mỹ có hơn 1 triệu drone đăng ký sử dụng ẢNH: REUTERS

"Một số vụ nhìn thấy drone trên thực tế đúng là drone. Một số khác là máy bay có người lái thường bị nhầm tưởng là drone", ông Mayorkas cho biết. "Tuy nhiên, không nghi ngờ gì về việc có drone xuất hiện. Tôi muốn đảm bảo với người dân Mỹ rằng chúng tôi đang theo đuổi vụ việc", Bộ trưởng Mayorkas nhấn mạnh và khẳng định sẽ lập tức thông tin cho người dân trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành động can thiệp nào từ nước ngoài, hoặc hành vi tội phạm. Thế nhưng, ông cho hay hiện Bộ An ninh Nội địa vẫn chưa ghi nhận vụ việc khả nghi nào.

Ông Trump kêu gọi bắn hạ các UAV bí ẩn ở Mỹ

Thậm chí trong lúc bộ trưởng tìm cách trấn an dư luận, cảnh sát TP.Boston (bang Massachusetts) cùng ngày thông báo bắt giữ 2 nghi phạm vào đêm trước đó (14.12) vì nghi ngờ có hành vi điều khiển drone gây nguy hiểm gần sân bay quốc tế Logan của thành phố. Nghi phạm thứ ba đã bỏ chạy khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy lùng.

Trong thư gửi ông Mayorkas ngày 15.12, Thủ lĩnh đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi Bộ An ninh Nội địa hãy lập tức triển khai công nghệ nhận diện drone khắp bang New York và bang New Jersey để xử lý nguy cơ từ drone, AFP đưa tin. Ông cũng thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden hãy nhanh chóng hành động để đảm bảo tạo điều kiện dễ dàng hơn cho giới chức liên bang, tiểu bang và địa phương cùng hợp tác để phát hiện drone. Phương án "bắn hạ" cũng cần được lên kế hoạch để kịp thời xử lý trong trường hợp cơ sở then chốt hoặc nơi đông người bị đe dọa.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Kathy Hochul thông báo giới hữu trách đã nhất trí triển khai hệ thống nhận diện drone hiện đại trên địa bàn tiểu bang. "Tôi biết ơn về sự ủng hộ này, nhưng chúng tôi cần hơn thế nữa. Quốc hội phải thông qua luật trao quyền cho chúng tôi trực tiếp xử lý vấn đề drone", bà Hochul viết trên X (tên cũ Twitter).

Phát biểu trên Đài CBS News hôm 15.12, ông Mike Waltz, ứng viên Cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Washington sắp tới, cho rằng những gì diễn ra đã phản ánh vấn đề trong việc bảo vệ không phận Mỹ. "Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cập việc triển khai hệ thống phòng không Vòm Sắt (do Israel sản xuất) ở Mỹ", ông Waltz nói. Theo ông, nếu đưa vào hoạt động, Vòm Sắt cần được trang bị năng lực xử lý drone chứ không chỉ dừng ở việc đối phó tên lửa.

Thậm chí các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng yêu cầu chính quyền ông Biden hãy hành động tích cực hơn trong việc giải quyết những lo lắng của người dân. Nghị sĩ Jim Himes thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ không đồng ý với câu trả lời "chúng tôi không biết" của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) về các vụ drone. Còn Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar thúc giục Nhà Trắng cung cấp thông tin để giải thích "chuyện gì đang xảy ra ở đây".