Chiến sự Ukraine ngày 1.483: Nga báo động trước làn sóng UAV từ Ukraine

Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu ngày 17.3 cho biết các hoạt động phá hoại của Ukraine nhằm vào Nga đã tăng 40% trong năm 2025. Reuters dẫn lời ông Shoigu nhấn mạnh sự phát triển nhanh và ngày càng tinh vi của UAV khiến phạm vi tấn công mở rộng trên toàn lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 421 UAV của Ukraine trong 24 giờ. Ông Shoigu cũng cáo buộc một mạng lưới tình báo từ 56 quốc gia đang hỗ trợ các hoạt động chống lại Nga. Ông không nêu rõ tên các cơ quan tình báo đó.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường các tòa nhà bị trúng bom tại Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 16.3.2026 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, phía Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga tiếp tục gây thiệt hại trên khắp Ukraine. Chính quyền địa phương ngày 17.3 cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong ngày 17.3. Không quân Ukraine báo cáo Nga đã phóng 178 UAV, trong đó 154 chiếc bị đánh chặn và số còn lại đánh trúng nhiều mục tiêu.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến một số hộ gia đình ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Odesa, Kharkiv và Chernihiv tạm thời bị mất điện, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.3 nhận định cường độ tấn công của Nga đã giảm so với kế hoạch ban đầu trong tháng 3, cho rằng lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn chiến dịch tiến công chiến lược của Moscow. Kyiv cũng tuyên bố tái kiểm soát khoảng 400 km2 lãnh thổ tại Zaporizhzhia.

Phía Nga khẳng định vẫn đạt được bước tiến trên chiến trường, với giao tranh tiếp diễn ác liệt tại nhiều khu vực trọng điểm. Dựa vào các nguồn tin mở để xác định vị trí của cả hai bên, dự án bản đồ nguồn mở DeepState (Ukraine) cho hay lực lượng Nga đang cố gắng đột phá ở Kostiantynivka và đã đạt được một số thắng lợi xung quanh Sloviansk (phía đông Ukraine).

Ukraine đồng ý đề xuất khôi phục tuyến dầu Druzhba

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17.3 cho biết Ukraine đã chấp nhận đề nghị hỗ trợ của EU để khôi phục tuyến vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba, sau khi một trạm bơm bị hư hại do tấn công.

"Tôi hoan nghênh và chấp nhận đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí cần thiết để hoàn tất công tác sửa chữa cũng như tìm kiếm các giải pháp bền vững lâu dài hơn", theo Hãng tin AP dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine. Ukraine dự kiến khôi phục hoạt động trong khoảng 1,5 tháng, đồng thời xem xét xây dựng hạ tầng lưu trữ ngầm như giải pháp lâu dài.

Đường ống dẫn dầu Druzhba nối giữa Hungary - Nga tại nhà máy lọc dầu Danube ở Szazhalombatta, Hungary hồi tháng 5.2022 ẢNH: REUTERS

Tranh chấp liên quan Druzhba đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine với Hungary và Slovakia, khi 2 nước này cáo buộc Kyiv hạn chế nguồn cung và đe dọa chặn các gói trừng phạt mới của EU.

EU khẳng định sẽ làm việc với các bên để đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu, đồng thời tìm kiếm các nguồn cung thay thế ngoài Nga.

Ở một diễn biến khác, Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos ngày 16.3 cho biết khối này sẽ mở các cuộc đàm phán kỹ thuật về toàn bộ các nhóm vấn đề còn lại trong tiến trình gia nhập của Ukraine, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình cải cách của Kyiv.

EU cùng các nước G7 cũng sẽ phối hợp hỗ trợ Ukraine nâng cấp hệ thống năng lượng, tăng khả năng chống chịu trước các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa từ Nga. "Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt ở Trung Đông, Nga hy vọng sẽ thấy được sự mệt mỏi và chia rẽ. Tại cuộc họp Hội đồng ngoại giao hôm nay, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta phải chứng minh điều ngược lại", theo The Kyiv Independent dẫn lời bà Kos.

Phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kachka cho biết Kyiv có thể ký thỏa thuận gia nhập EU vào năm 2027, dù chưa hoàn tất toàn bộ yêu cầu. Đến nay, Ukraine đã đạt khoảng 84% cam kết trong Hiệp định hiệp hội ký với EU năm 2014. Tuy nhiên, tiến trình vẫn vấp phải trở ngại khi Hungary tiếp tục phủ quyết việc mở các nhóm đàm phán mới.

Tổng thống Ukraine công du Anh

Tổng thống Zelensky ngày 17.3 đã tới London để tham dự các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Anh và ký kết thỏa thuận quốc phòng song phương. "Ưu tiên của chúng tôi là tăng cường an ninh và cơ hội cho Ukraine. Tôi cảm ơn Anh vì sự hỗ trợ và hợp tác trong việc bảo vệ tính mạng người dân", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X khi đến London.

Theo The Kyiv Independent, ông Zelensky dự kiến gặp Vua Charles III tại Cung điện Buckingham trước khi hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác, trong đó tập trung vào công nghệ UAV và các năng lực quốc phòng khác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Anh đẩy mạnh hợp tác với Kyiv nhằm đối phó các mối đe dọa UAV, đặc biệt sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết "việc tận dụng chuyên môn và khả năng đổi mới của Ukraine ngày càng trở nên quan trọng".

Chuyến đi tới London diễn ra chưa đầy một tuần sau các cuộc gặp của ông Zelensky với lãnh đạo Pháp và Romania, nhằm tăng cường phối hợp với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.