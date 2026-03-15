Chiến sự Ukraine ngày 1.480: Nga tấn công ồ ạt, NATO có động thái tức thì?

Giới chức Ukraine sáng 14.3 thông báo trong 24 giờ trước đó có ít nhất 7 người thiệt mạng và 46 người bị thương do các cuộc tấn công mới của Nga, theo trang tin The Kyiv Independent.

Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại thị trấn Brovary thuộc tỉnh Kyiv của Ukraine ngày 14.3 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 430 máy bay không người lái (UAV) và 58 tên lửa vào nhiều khu vực của nước này trong đêm 13.3 và rạng sáng 14.3. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 402 UAV và tên lửa trong số đó, nhưng thừa nhận có 6 tên lửa và 28 UAV vẫn đánh trúng 11 địa điểm.

Cũng theo Không quân Ukraine, Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 trong đêm để phóng thêm tên lửa hành trình sau khi phóng tên lửa từ biển Đen.

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga Chụp màn hình TASS

Lực lượng vũ trang Ba Lan cho hay máy bay của các nước NATO đã được triển khai vào sáng sớm 14.3 để đảm bảo an ninh không phận Ba Lan sau khi máy bay ném bom tầm xa của Nga tấn công Ukraine, theo Reuters.

Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo trên mạng xã hội X rằng không có hành vi vi phạm không phận Ba Lan nào được ghi nhận, sau khi các hoạt động của không quân Ba Lan và các nước đồng minh trong không phận nước này kết thúc, theo Reuters.

Trong khi đó, Hãng tin TASS tối 14.3 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine đã mất khoảng 1.135 binh sĩ trong 24 giờ tại khu vực tác chiến đặc biệt.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không đã bắn hạ 10 quả bom dẫn đường và 285 UAV của quân đội Ukraine trong 24 giờ, và lực lượng Nga tấn công một bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực.

Đến tối 14.3 chưa có phản ứng từ Nga và Ukraine trước các cáo buộc của nhau. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

Quân đội Ukraine ngày 14.3 tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky và cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar thuộc phía nam của Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn nói rằng các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu và thiệt hại cho cảng Kavkaz.

Trước đó, giới chức Krasnodar thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu và một cảng trong đêm 13.3 và rạng sáng 14.3, theo Reuters.

Cũng theo thông báo đó, có 3 người đã bị thương trong một cuộc tấn công vào cảng Kavkaz, và một tàu dịch vụ cùng khu phức hợp cầu cảng đã bị hư hại.

Chính quyền Krasnodar thông báo thêm một vụ cháy đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky sau khi một UAV tấn công cơ sở này.

Nhà máy lọc dầu này là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga, chế biến khoảng 6,25 triệu tấn dầu thô mỗi năm - chiếm khoảng 2% sản lượng lọc dầu của Nga, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 14.3 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với tuyên bố từ quân đội Ukraine.

Thủ tướng Bỉ kêu gọi EU đàm phán với Nga về Ukraine

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ngày 14.3 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần được các quốc gia thành viên ủy quyền đàm phán với Nga, sau khi không thuyết phục được Moscow dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Vì chúng ta không có khả năng đe dọa (Tổng thống Nga Vladimir) Putin bằng cách gửi vũ khí đến Ukraine, và chúng ta không thể bóp nghẹt ông ấy về kinh tế nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nên chỉ còn một phương pháp duy nhất: đạt được thỏa thuận", ông De Wever nói với tờ L'Echo của Bỉ.

Ông De Wever nói thêm rằng việc buộc Nga phải khuất phục chỉ có thể thực hiện được với "sự hỗ trợ 100% từ Mỹ", nhưng ông tin rằng Mỹ không hoàn toàn đứng về phía Ukraine.

"Nếu không có ủy quyền để đến Moscow đàm phán, chúng ta không ngồi vào bàn đàm phán mà trong đó phía Mỹ sẽ gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận. Và tôi có thể nói trước rằng đó sẽ là một thỏa thuận tồi tệ đối với chúng ta", ông De Wever nhấn mạnh.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, gần đây đã tìm cách nối lại liên lạc với Tổng thống Putin, với mục đích không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương đạt được thỏa thuận về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của EU là bà Kaja Kallas đã nói rằng khối này trước tiên phải đạt được thỏa thuận về những gì được kỳ vọng từ Nga trước khi trực tiếp tiếp cận ông Putin, theo AFP.

Trong tháng trước, bà Kallas nói rằng châu Âu nên đưa ra "những yêu cầu tối đa" và thúc đẩy Moscow nhượng bộ, trong đó có cả việc đồng ý giảm lực lượng vũ trang của Nga.

