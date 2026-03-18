Tổng thống Zelensky tặng iPad chứa dữ liệu chiến trường Ukraine cho Vua Anh

Trong cuộc gặp Vua Anh Charles III hôm 17.3, ông Zelensky đã tặng chiếc máy tính bảng chứa dữ liệu phần mềm theo dõi tình hình chiến sự thời gian thực, giúp Ukraine nắm được địa điểm bị không kích cũng như diễn biến chiến trường, Ukrainska Pravda đưa tin ngày 18.3.

“Đây là chiếc iPad với phần mềm cho phép chúng tôi kiểm soát an ninh của mình trong thời gian thực. Tôi có một cái, ngoài ra thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, các chỉ huy quân đội cấp cao của chúng tôi cũng có. Nó cho phép chúng tôi theo dõi chiến tuyến ở Ukraine và thậm chí có video về kẻ địch bị tiêu diệt”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine gọi thiết bị này là “bằng chứng cho thấy việc phát triển các hệ thống an ninh có thể diễn ra nhanh hơn và tốn ít chi phí hơn so với các hệ thống quốc phòng cũ”.

“Tôi đã diện kiến Vua Charles III và tặng ngài chiếc iPad như một biểu tượng của sự tôn trọng và biết ơn, cũng như tăng cường hợp tác giữa chúng tôi với Anh”, Tổng thống Zelensky nói.

Theo trang Mezha, ông Zelensky nói rằng nhờ những thiết bị như vậy, Ukraine có thể xác định mọi cuộc tấn công, vị trí phóng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa của đối thủ, quỹ đạo bay và các mục tiêu tiềm năng, sau đó phân tích phản ứng của hệ thống phòng không Ukraine, gồm máy bay, tên lửa đánh chặn và các đơn vị cơ động.

Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng những phát triển về an ninh sẽ cho phép "mọi nhà lãnh đạo, mọi bộ trưởng quốc phòng, và thậm chí cả dân thường" đều có một chiếc máy tính bảng tương tự.

Trong chuyến công du Anh, ông Zelensky cũng đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng thời có bài phát biểu trước quốc hội Anh. Phát biểu tại Cung điện Westminster, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các nước châu Âu cần chuẩn bị trước nguy cơ bị tấn công bởi các chủ thể phi nhà nước, bao gồm mạng lưới tội phạm, các nhóm khủng bố, thậm chí là những cá nhân lợi dụng tiến bộ của công nghệ UAV.