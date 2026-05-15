Ông Trump ca ngợi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.5 nói rằng ngày đàm phán thứ hai với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang lại tiến triển thực sự: “Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời, có lợi cho cả hai nước”.

Các quan chức Mỹ cho biết đã có các thỏa thuận bán nông sản và năng lượng cho Trung Quốc, còn ông Trump nói rằng Trung Quốc sẽ đặt mua 200 máy bay Boeing.

Nhưng khi nói đến Iran, bức tranh dường như còn xa vời. Tổng thống Trump cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý rằng eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển quan trọng, phải được mở, sau khi Tehran đóng cửa nó để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị bay về Mỹ sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15.5.2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, phát biểu trong chương trình Hannity của kênh Fox News, ông Trump nói rằng sự kiên nhẫn của ông đang cạn dần: “Tôi sẽ không kiên nhẫn hơn nữa. [Iran] nên đạt được một thỏa thuận. Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ đạt được một thỏa thuận, nhưng họ có thể điên rồ”.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm rằng ông Tập Cận Bình đã ra tín hiệu sẵn lòng giúp đỡ: “Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thấy một thỏa thuận được thực hiện. Ông ấy muốn thấy một thỏa thuận được thực hiện. Và ông ấy đã đề nghị, ông ấy nói, nếu có thể giúp đỡ thì [ông ấy] muốn tham gia”.

Nhưng hôm 15.5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố vẫn nhấn mạnh cuộc chiến tại Iran là “cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, không có lý do gì để tiếp tục”.

Và các nhà phân tích cho rằng có rất ít dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình sẵn sàng gây sức ép mạnh mẽ lên Tehran để đạt được một thỏa thuận.