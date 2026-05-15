Lý do ông Tập Cận Bình chọn gặp ông Trump ở Trung Nam Hải

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông đã chọn địa điểm cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump là khu phức hợp ở Trung Nam Hải để bày tỏ lòng biết ơn khi ông Trump tiếp đón ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

"Tôi đã chọn nơi này đặc biệt để đáp lại lòng hiếu khách mà tôi nhận được vào năm 2017 tại Mar-a-Lago", ông Tập nói khi gặp song phương với ông Trump hôm nay 15.5.

Ông Tập và ông Trump đi dạo ở Trung Nam Hải Ảnh: Reuters

Hồi năm 2017, trong nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên của mình, ông Trump đã đón tiếp ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida.

Ông Tập và ông Trump ngồi xuống hai chiếc ghế lớn kiểu cổ trước những tấm ván gỗ chạm khắc tinh xảo làm nền. Những tấm ván gỗ được vẽ hình cây thông và hoa lan, tượng trưng cho lòng hiếu khách và sự lịch sự đối với khách trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo CNN.

Trung Nam Hải "là nơi các lãnh đạo đảng và chính quyền trung ương Trung Quốc làm việc và sinh sống, bao gồm cả tôi", ông Tập nói với ông Trump. "Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, chúng tôi đã ở đây, bao gồm các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào", ông Tập nói.

Sau cuộc thảo luận riêng kéo dài khoảng 10 phút, diễn ra kín đáo, tránh xa giới truyền thông, ông Trump và ông Tập đã tản bộ qua những khu vườn ở Trung Nam Hải.

"Đây là những bông hồng đẹp nhất mà bất cứ ai từng thấy", ông Trump nói. Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có thích chuyến thăm này không, ông giơ ngón tay cái lên.

Hai nhà lãnh đạo đi qua một hành lang có mái che với những cột và cổng vòm màu xanh lá cây được vẽ hình chim và cảnh núi non truyền thống của Trung Quốc hướng đến một quảng trường nhỏ, nơi họ chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, ông Trump và ông Tập ngồi trong một gian trang trí công phu, nơi ông Tập nói về lịch sử của Trung Nam Hải thông qua người phiên dịch.

Hình ảnh ông Tập và ông Trump tại Trung Nam Hải Ảnh: Reuters

Ông Tập cho biết ông đang gửi hạt giống hoa hồng cho ông Trump. Ông Trump nói thêm rằng hai người đã đạt được "những thỏa thuận thương mại tuyệt vời". Hai nhà lãnh đạo cũng nói về tuổi của cây cối trong Trung Nam Hải, nơi từng là một khu vườn hoàng gia.

"Tất cả cây ở đây đều khoảng hai đến ba trăm năm tuổi. Và cây lớn ở phía sau kia thì khoảng bốn trăm năm tuổi", ông Tập nói qua người phiên dịch. Sau đó, trong lúc đi dạo, ông Trump nhận xét với ông Tập: "Nơi này đẹp quá. Tôi thích. Tôi có thể quen với nơi này".

Trung Nam Hải là khu phức hợp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được so sánh với Nhà Trắng ở Mỹ. Khu phức hợp này rộng hơn 600 ha, bao gồm khoảng 283 ha hồ nước, cũng như các gian nhà, vườn và văn phòng. Được bao quanh bởi bức tường đất son đỏ có niên đại hàng trăm năm, đây là một trong những nơi an ninh nhất với vô số camera giám sát được lắp đặt phía trên được bảo vệ nghiêm ngặt.