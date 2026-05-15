Tổng thống Trump rời Bắc Kinh sau 3 ngày thăm Trung Quốc

Tuyết Lan
15/05/2026 14:37 GMT+7

Chuyên cơ Không Lực Một vừa cất cánh rời Bắc Kinh đưa Tổng thống Donald Trump trở về Mỹ sau chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc.

Chiều 15.5, Chuyên cơ Không Lực Một cất cánh đưa Tổng thống Donald Trump rời Bắc Kinh trở về Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo hình ảnh và video được đăng tải, Tổng thống Trump giơ nắm đấm và vẫy tay chào khi lên máy bay.

Tổng thống Trump giơ nắm đấm quen thuộc trước khi vào máy bay

Ảnh: Reuters

Chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Trump tới Trung Quốc bao gồm hội nghị thượng đỉnh, các cuộc làm việc, một tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, chuyến thăm các di tích lịch sử, tiệc trà song phương và một bữa trưa làm việc.

Sau cuộc gặp sáng nay, Tổng thống Trump cho biết ông đã đạt được "những thỏa thuận thương mại tuyệt vời" với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump mô tả ông Tập là một "nhà lãnh đạo vĩ đại" và "người bạn". Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "rất nhiều điều tốt đẹp" đã đến trong chuyến thăm này. "Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời, có lợi cho cả hai nước", ông cho hay sau khi đi dạo cùng ông Tập trong khu vườn Trung Nam Hải, một khu phức hợp lãnh đạo trung ương nằm cạnh Tử Cấm Thành ởBắc Kinh.

"Chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau mà những người khác không thể giải quyết được," ông Trump nói thêm, mà không cung cấp chi tiết, theo AFP. 

Ông Tập nói đây là một "chuyến thăm mang tính bước ngoặt", và hai bên đến nay đã thiết lập "một mối quan hệ song phương mới, đó là mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng". Ông hứa sẽ gửi hạt giống cho ông Trump để trồng trong Vườn Hồng của Nhà Trắng.

Tổng thống Trump nói đã đạt 'những thỏa thuận thương mại tuyệt vời' với Chủ tịch Tập

Sau cuộc gặp riêng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã đạt 'những thỏa thuận thương mại tuyệt vời' với phía Trung Quốc.

