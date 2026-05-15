Tổng thống Trump nói đã đạt 'những thỏa thuận thương mại tuyệt vời' với Chủ tịch Tập

Ông Trump và ông Tập (phải) chụp ảnh khi tham quan khu vườn tại Trung Nam Hải ẢNH: AFP

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã đạt những thỏa thuận thương mại tuyệt vời với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày 15.5, ngày cuối cùng trong chuyến công du của ông Trump đến Trung Quốc.

Ông Trump đến Bắc Kinh tìm kiếm thỏa thuận trong các lĩnh vực như nông nghiệp, hàng không và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như kiềm chế những khác biệt giữa hai bên về các vấn đề địa chính trị, đặc biệt là Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chuyến thăm đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp. "Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời, có lợi cho cả hai nước", ông Trump nói khi cùng ông Tập tham quan khu vườn ở Trung Nam Hải, một khu phức hợp lãnh đạo trung ương nằm cạnh Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Fox News sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh đã diễn ra tốt đẹp và ông Tập đồng ý với một số điểm trong danh sách mong muốn của Mỹ.

Ông Trump cho biết một thỏa thuận kinh doanh lớn đã được ký kết, nói rằng ông Tập đồng ý mua "200 chiếc" máy bay Boeing cỡ lớn. Cổ phiếu của hãng máy bay Mỹ đã giảm sau bình luận của ông Trump, cho thấy thị trường đã kỳ vọng một thương vụ mua sắm mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cho biết Bắc Kinh cũng đã bày tỏ sự quan tâm việc mua dầu mỏ và đậu nành của Mỹ. Ngoài ra, Đài CNBC dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay ông Trump và ông Tập thảo luận về việc thiết lập cơ chế kiểm soát trong việc sử dụng AI.

Trước khi đi dạo trong khu vườn ở Trung Nam Hải, ông Trump và ông Tập đã gặp riêng trong khoảng 10 phút và không có sự hiện diện của báo giới.

Theo CNN, ông Trump và ông Tập sẽ tiếp tục vòng đàm phán chuyên sâu thứ hai, dự kiến diễn ra vào chiều 15.5 (giờ địa phương). Khác với cuộc thảo luận hôm 14.5, hai bên đều cử các nhóm nhỏ hơn gồm các quan chức cấp cao tham gia.

Về phía Mỹ, ông Trump sẽ đi cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cùng với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue.

Tháp tùng ông Tập là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó thủ tướng Hà Lập Phong, cũng như Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triệu Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.