Mục sư khẳng định tượng vàng của ông Trump không phải để thờ cúng

Vị mục sư chủ trì lễ khánh thành bức tượng mạ vàng đồ sộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf của ông ở Miami (bang Florida) khẳng định công trình này không phải để thờ cúng, theo AFP đưa tin ngày 9.5.

Được tài trợ từ các doanh nhân tiền điện tử và những người ủng hộ ông Trump, bức tượng đồng cao 4,6 m này được phủ vàng lá, một phong cách ưa thích của ông chủ Nhà Trắng.

Việc hoàn thành bức tượng từng là điều không chắc chắn, khi người tạo ra nó phải chờ đợi khoản thanh toán cuối cùng trong suốt nhiều tháng.

Nhưng bức tượng "Don Colossus", mô tả ông Trump giơ nắm đấm sau khi sống sót sau một vụ ám sát năm 2024, cuối cùng đã được khánh thành vào ngày 6.5 tại tổ hợp sân golf và nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami.

Mục sư Mark Burns, một đồng minh của ông Trump, người chủ trì buổi lễ khánh thành, nhanh chóng lên tiếng bác bỏ khả năng bức tượng bị xem là đối tượng thờ cúng, điều bị cấm trong Mười điều răn.

"Bức tượng này không phải để thờ cúng. Nó là sự tôn vinh cuộc sống và là biểu tượng mạnh mẽ của sự kiên cường, tự do, lòng yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí tiếp tục đấu tranh vì nước Mỹ", ông Burns viết trên mạng xã hội X.

Dường như nhiều người vẫn chưa bị thuyết phục, nên ông Burns đã khẳng định lại quan điểm của mình vào ngày 8.5.

"Điều khiến tôi kinh ngạc là một số người đã nhanh chóng so sánh bức tượng tuyệt đẹp này, được tạo ra nhờ hơn 6.000 người yêu nước, với việc thờ cúng thần tượng," ông Burns viết.

"Tôi muốn nói rõ ràng. Chúng ta thờ phụng Chúa Giê-su Ki-tô và chỉ mình Ngài mà thôi. Tôn kính không phải là thờ phụng. Kính trọng không phải là thờ thần tượng", ông nhắc lại.

Người tạo ra bức tượng, ông Alan Cottrill, hôm 8.5 cho biết rằng sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng ông đã nhận được toàn bộ số tiền cách đây hai tuần. "Ngày hôm sau, tôi đã lắp đặt bức tượng ở Florida. Và tôi không được mời đến lễ khánh thành", ông nói.