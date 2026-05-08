Ông Trump nói sẽ không chi 1.000 USD để xem trận đầu của Mỹ tại World Cup

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ New York Post được đăng hôm 7.5, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không trả mức giá vé hơn 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026, sẽ diễn ra trong tháng tới.

"Tôi không biết con số đó. Tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả mức giá như thế", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ dường như lo ngại rằng những người dân nước này có thu nhập thấp, một lượng cử tri quan trọng đối với ông, sẽ không đủ khả năng xem các trận World Cup.

"Nếu người dân ở Queens và Brooklyn và tất cả những người yêu mến Donald Trump không thể đến xem, tôi sẽ thất vọng... Tôi muốn những người đã bỏ phiếu cho tôi có thể đến đó", ông Trump nói.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 5.5 cho hay buộc phải tận dụng luật pháp Mỹ cho phép bán lại vé với giá cao hơn hàng ngàn USD so với giá gốc.

Ông Infantino nói rằng FIFA đã nhận được hơn 500 triệu yêu cầu mua vé cho World Cup 2026, so với chưa đến 50 triệu yêu cầu cho cả 2 kỳ World Cup 2018 và 2022. Lãnh đạo FIFA nói thêm rằng 25% số vé vòng bảng có giá dưới 300 USD.

Các hội nhóm người hâm mộ đã so sánh giá vé cho World Cup mùa hè năm nay với World Cup Qatar 2022. Vé đắt nhất cho trận chung kết World Cup năm 2022 có giá khoảng 1.600 USD theo giá gốc, trong khi giá vé năm 2026 là khoảng 11.000 USD.