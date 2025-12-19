Tổng thống Trump hé lộ thời điểm đưa người Mỹ lên mặt trăng

Trong sắc lệnh hành pháp về chính sách không gian của mình, Tổng thống Trump cho hay ông muốn đưa người Mỹ lên mặt trăng vào năm 2028, theo chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) được khởi động trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng (2017-2021).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới báo chí sau khi ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 18.12 Ảnh: AFP

Sắc lệnh nêu rõ một cuộc đổ bộ lên mặt trăng như thế sẽ khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian, đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế liên quan mặt trăng, chuẩn bị cho hành trình đến sao Hỏa và truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà thám hiểm Mỹ kế tiếp.

Cũng theo sắc lệnh mới, NASA hy vọng sẽ thiết lập các yếu tố ban đầu của một tiền đồn thường trực trên mặt trăng vào năm 2030 và xác nhận kế hoạch triển khai các lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng và trên quỹ đạo.

Người Mỹ dự kiến sẽ trở lại bề mặt mặt trăng vào giữa năm 2027 trong sứ mệnh Artemis 3, nhưng thời gian biểu đã liên tục bị lùi lại. Các chuyên gia trong ngành cho rằng sứ mệnh này có thể sẽ bị trì hoãn một lần nữa vì tàu đổ bộ mặt trăng đang được phát triển tại Tập đoàn SpaceX của tỉ phú Elon Musk vẫn chưa sẵn sàng.

Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump gây áp lực lớn hơn lên cả NASA lẫn khu vực tư nhân trong lĩnh vực không gian để đạt được các mục tiêu của chính quyền.

CEO Musk chê giám đốc NASA ‘IQ hai chữ số’?

Việc ưu tiên cho sứ mệnh lên mặt trăng thể hiện sự thay đổi chính sách so với những gì Tổng thống Trump đã nói hồi đầu năm nay.



Khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn cắm cờ Mỹ trên sao Hỏa trước khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của mình, mà không đề cập bất kỳ kế hoạch nào như thế liên quan mặt trăng.

Tuyên bố đó đã đem tới nghi ngờ về những ưu tiên của chính quyền Trump trong lĩnh vực không gian, và làm dấy lên lo ngại rằng NASA sẽ bỏ qua sứ mệnh lên mặt trăng, theo AFP. Nhưng giờ đây, dù Washington từ lâu đã thông báo muốn Mỹ là quốc gia đầu tiên đưa con người lên sao Hỏa, thực tế đó dường như còn xa vời.

Cuộc tranh cãi hồi tháng 6 giữa Tổng thống Trump và tỉ phú Musk, người rất đam mê khám phá sao Hỏa, cùng với các mối quan ngại địa chính trị cấp bách khác, có thể đã làm thay đổi ý định của Tổng thống Trump, theo AFP.