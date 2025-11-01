Kim Kardashian nói cuộc đổ bộ lên mặt trăng là 'giả', NASA phản ứng

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ kiêm Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy đã phản bác lại tuyên bố của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng năm 1969 "không hề xảy ra", theo báo The Hill ngày 31.10.

"@KimKardashian, chúng tôi đã đến mặt trăng rồi... 6 lần!", ông Duffy viết trên nền tảng xã hội X, gắn thẻ tài khoản X của bà Kardashian. Ông đăng tải thông điệp của mình kèm theo một đoạn clip từ chương trình truyền hình thực tế "The Kardashians" cho thấy Kardashian đang thảo luận về cuộc đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1969.

Ngôi sao truyền thông Mỹ kiêm diễn viên Kim Kardashian tại một sự kiện ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 16.10 Ảnh: AFP

Ông Duffy nói thêm rằng chiến dịch Artemis của NASA sẽ đưa người Mỹ trở lại mặt trăng dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc đua không gian gần đây nhất và chúng tôi cũng sẽ chiến thắng trong cuộc đua này", ông viết.

Đoạn clip do ông Duffy đăng tải nằm trong tập phát sóng ngày 29.10 của chương trình truyền hình hằng tuần của gia đình Kardashian. Trong đoạn clip, khi trò chuyện với nữ diễn viên Sarah Paulson, bà Kardashian lặp lại thuyết âm mưu rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Mỹ vào năm 1969 chưa bao giờ xảy ra.

"Tôi nghĩ chuyện đó không xảy ra", bà Kardashian nói với bà Paulson về việc tàu không gian Mỹ đưa người đến mặt trăng.

Bà nhắc đến một cuộc phỏng vấn phi hành gia Buzz Aldrin và "một người khác" - có lẽ bà muốn nói đến phi hành gia Neil Armstrong. Họ là hai người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Aldrin nói "không có khoảnh khắc đáng sợ nào" trong chuyến du hành vũ trụ của họ. Bà Kardashian chỉ ra cuộc phỏng vấn đó là bằng chứng cho thấy việc đổ bộ lên mặt trăng của họ là giả.

Bà tiếp tục giải thích lý do bà tin rằng việc hạ cánh xuống mặt trăng là "giả".

"Trên mặt trăng không có trọng lực.Tại sao lá cờ lại tung bay? Đôi giày họ từng mang khi đi trên mặt trăng được trưng bày trong bảo tàng lại có dấu vết [chân] khác biệt so với các ảnh. Tại sao không có ngôi sao nào cả?", bà Kardashian nói. Kardashian thừa nhận một số người có thể nghĩ rằng bà "điên rồ dù thế nào đi nữa", nhưng bà khuyến khích họ tự mình tìm ra sự thật, theo The Hill.