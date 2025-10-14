Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

SpaceX phóng thành công Starship, chuyển sang bản nâng cấp cho mặt trăng, sao Hỏa

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
14/10/2025 10:35 GMT+7

SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã phóng tên lửa Starship thứ 11 từ Texas (Mỹ), chuyến bay cuối cùng trước khi hãng bắt tay thử nghiệm phiên bản mới của dòng tên lửa khổng lồ dành cho hành trình lên mặt trăng và sao Hỏa.

SpaceX phóng thành công tổ hợp Starship, chuyển sang bản nâng cấp cho mặt trăng, sao Hỏa - Ảnh 1.

Tầng đẩy Super Heavy mang theo phi thuyền Starship rời bệ phóng ở Starbase (bang Texas)

ảnh: reuters

SpaceX cho biết Starship, tổ hợp bao gồm phi thuyền Starship bên trên tầng đẩy Super Heavy, đã rời bệ phóng của cơ sở Starbase thuộc SpaceX (bang Texas) vào 6 giờ 23 sáng 14.10 (giờ VN), theo Reuters.

Sau khi đưa tàu Starship vào không gian, tên lửa đẩy Super Heavy quay về và đáp xuống vịnh Mexico sau khoảng 7 phút kể từ thời điểm phóng.

Chuyến bay mới nhất triển khai một loạt vệ tinh Starlink giả lập, và trong quá trình quay lại mặt đất nhanh chóng kích hoạt lại động cơ trong không gian và kiểm tra các tấm chắn nhiệt mới trước khi đáp xuống vùng biển phía tây nước Úc.

SpaceX phóng thành công tên lửa Starship, chuẩn bị cho sứ mệnh mặt trăng, sao Hỏa

Trên X, quyền Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy gọi sứ mệnh trên là bước đi quan trọng hướng đến mục tiêu đưa người Mỹ đáp xuống cực nam của mặt trăng.

Trong những cuộc thử nghiệm trong tương lai, SpaceX cho hay dự kiến sẽ phóng nguyên mẫu phiên bản hiện đại hơn của Starship, được nâng cấp để phù hợp hơn cho các sứ mệnh dài ngày trong không gian.

Những nâng cấp mới bao gồm cập nhật thêm các bộ kết nối tàu vũ trụ và những thay đổi phần cứng cần thiết cho việc tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo. Việc tiếp nhiên liệu này là một quy trình phức tạp có sự tham gia của hai tàu Starship neo đậu trên quỹ đạo để chuyển giao hàng trăm tấn nhiên liệu cho nhau.

Nguyên mẫu được nâng cấp "thực sự là một con tàu có thể đưa con người đến mặt trăng và sao Hỏa", theo Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwellcho biết.

