SpaceX hoàn tất vụ phóng thử Starship với thành công lớn

Tên lửa đẩy Super Heavy gắn với phi thuyền Starship được phóng vào khoảng 18 giờ 30 giờ địa phương (sáng 27.8 giờ Việt Nam) từ căn cứ Starbase, bãi phóng của SpaceX ở miền nam bang Texas (Mỹ), theo AP.

Phi thuyền Starship gắn với tên lửa đẩy Super Heavy được phóng lên từ bãi phóng của SpaceX ở bang Texas (Mỹ) ngày 26.8 ẢNH: AP

Sau gần 3 phút từ khi phóng, phi thuyền Starship tách ra khỏi phần tên lửa đẩy Super Heavy. Tên lửa đẩy không trở về tháp phóng như các lần trước mà hạ cánh xuống Đại Tây Dương như kế hoạch vào khoảng phút thứ 7.

Sau khoảng 1 giờ 6 phút bay lượn trong không gian, Starship đã hạ cánh xuống Ấn Độ Dương như kế hoạch. Phi thuyền xuất phát từ Texas khi trời còn sáng, sau đó bay qua vùng ban đêm ở Đại Tây Dương, châu Phi và đáp xuống Ấn Độ Dương trong ánh sáng ban ngày.

Trước khi chạm mặt nước, các động cơ của tàu đã kích hoạt, điều chỉnh vị trí để tàu tiếp nước ở tư thế thẳng đứng với mũi hướng lên trên.

Hình ảnh từ video trực tiếp cho thấy Starship phát nổ sau khi tiếp nước trong khi các nhân viên của SpaceX hò reo vui mừng.

Tàu Starship đáp xuống Ấn Độ Dương trong tư thế thẳng đứng ẢNH: AFP

Trong cuộc thử nghiệm này, phi thuyền Starship đã triển khai 8 vệ tinh Starlink giả ra ngoài không gian. Không có phi hành gia nào trên tàu trong lần phóng thử nghiệm này. Các vệ tinh giả được phóng vào khoảng phút thứ 30 của hành trình.

Cuộc thử nghiệm thành công này diễn ra sau một năm đầy sự cố. Các cuộc thử nghiệm liên tiếp vào tháng 1 và tháng 3 đã kết thúc chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến mảnh vỡ rơi xuống đại dương. Cuộc thử nghiệm gần đây nhất vào tháng 5, lần thử thứ 9, kết thúc khi tàu vũ trụ mất kiểm soát và vỡ tan.

Sau đó, SpaceX đã thiết kế lại tầng đẩy Super Heavy với các cánh lớn hơn và chắc chắn hơn để tăng độ ổn định, theo một bài đăng của công ty trên mạng tảng xã hội X trong tháng này.

Đây là lần phóng thử nghiệm thứ 10 của Starship - phi thuyền mà SpaceX và Cơ quan Hàng không Không gian Mỹ (NASA) hy vọng sẽ sử dụng để đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng.

NASA đã đặt hàng 2 chiếc Starship để đưa phi hành gia hạ cánh xuống mặt trăng vào cuối thập niên này, và mục tiêu cuối cùng của CEO SpaceX Elon Musk là sao Hỏa.