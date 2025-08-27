Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

SpaceX hoàn tất vụ phóng thử Starship với thành công lớn

Vi Trân
Vi Trân
27/08/2025 09:22 GMT+7

Công ty SpaceX đã phóng thử thành công phi thuyền Starship vào ngày 26.8 và lần đầu tiên triển khai thành công một tải trọng thử nghiệm vào không gian.

Tên lửa đẩy Super Heavy gắn với phi thuyền Starship được phóng vào khoảng 18 giờ 30 giờ địa phương (sáng 27.8 giờ Việt Nam) từ căn cứ Starbase, bãi phóng của SpaceX ở miền nam bang Texas (Mỹ), theo AP.

SpaceX hoàn tất vụ phóng thử Starship lần thứ 10 với thành công lớn - Ảnh 1.

Phi thuyền Starship gắn với tên lửa đẩy Super Heavy được phóng lên từ bãi phóng của SpaceX ở bang Texas (Mỹ) ngày 26.8

ẢNH: AP

Sau gần 3 phút từ khi phóng, phi thuyền Starship tách ra khỏi phần tên lửa đẩy Super Heavy. Tên lửa đẩy không trở về tháp phóng như các lần trước mà hạ cánh xuống Đại Tây Dương như kế hoạch vào khoảng phút thứ 7.

Sau khoảng 1 giờ 6 phút bay lượn trong không gian, Starship đã hạ cánh xuống Ấn Độ Dương như kế hoạch. Phi thuyền xuất phát từ Texas khi trời còn sáng, sau đó bay qua vùng ban đêm ở Đại Tây Dương, châu Phi và đáp xuống Ấn Độ Dương trong ánh sáng ban ngày.

Trước khi chạm mặt nước, các động cơ của tàu đã kích hoạt, điều chỉnh vị trí để tàu tiếp nước ở tư thế thẳng đứng với mũi hướng lên trên.

Hình ảnh từ video trực tiếp cho thấy Starship phát nổ sau khi tiếp nước trong khi các nhân viên của SpaceX hò reo vui mừng.

SpaceX hoàn tất vụ phóng thử Starship lần thứ 10 với thành công lớn - Ảnh 2.

Tàu Starship đáp xuống Ấn Độ Dương trong tư thế thẳng đứng

ẢNH: AFP

Trong cuộc thử nghiệm này, phi thuyền Starship đã triển khai 8 vệ tinh Starlink giả ra ngoài không gian. Không có phi hành gia nào trên tàu trong lần phóng thử nghiệm này. Các vệ tinh giả được phóng vào khoảng phút thứ 30 của hành trình.

Cuộc thử nghiệm thành công này diễn ra sau một năm đầy sự cố. Các cuộc thử nghiệm liên tiếp vào tháng 1 và tháng 3 đã kết thúc chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến mảnh vỡ rơi xuống đại dương. Cuộc thử nghiệm gần đây nhất vào tháng 5, lần thử thứ 9, kết thúc khi tàu vũ trụ mất kiểm soát và vỡ tan.

Sau đó, SpaceX đã thiết kế lại tầng đẩy Super Heavy với các cánh lớn hơn và chắc chắn hơn để tăng độ ổn định, theo một bài đăng của công ty trên mạng tảng xã hội X trong tháng này.

Đây là lần phóng thử nghiệm thứ 10 của Starship - phi thuyền mà SpaceX và Cơ quan Hàng không Không gian Mỹ (NASA) hy vọng sẽ sử dụng để đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng.

NASA đã đặt hàng 2 chiếc Starship để đưa phi hành gia hạ cánh xuống mặt trăng vào cuối thập niên này, và mục tiêu cuối cùng của CEO SpaceX Elon Musk là sao Hỏa.

Tin liên quan

Phi thuyền Starship phát nổ ngay trên mặt đất

Phi thuyền Starship phát nổ ngay trên mặt đất

Phi thuyền Starship của SpaceX đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm trên mặt đất, bước lùi mới nhất cho chương trình khám phá sao Hỏa của tỉ phú Elon Musk.

Khám phá thêm chủ đề

STARSHIP SPACEX Super Heavy Elon Musk vệ tinh starlink
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận