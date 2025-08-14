Ông Trump nới lỏng quy định về phóng phi thuyền lên không gian

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX trong lần thử nghiệm thứ 9 tại bệ phóng của công ty ở bang Texas hôm 27.5 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm đơn giản hóa các quy định liên bang về việc phóng tên lửa thương mại, một động thái có thể mang lại lợi ích cho Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk và các công ty tư nhân khác trong lĩnh vực vũ trụ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh của ông Trump còn chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông loại bỏ hoặc đẩy nhanh việc xem xét tác động môi trường đối với các giấy phép phóng phi thuyền lên không gian do Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) quản lý.

Sắc lệnh yêu cầu Bộ Giao thông bãi bỏ "các quy định lỗi thời, trùng lặp hoặc quá hạn chế đối với phương tiện phóng và quay lại".

"Sự kém hiệu quả trong quy trình cấp phép làm nản lòng đầu tư và đổi mới, hạn chế khả năng của các công ty Mỹ dẫn đầu trong thị trường vũ trụ toàn cầu", sắc lệnh nêu rõ.

Dù tỉ phú Musk và Tổng thống Trump đã công khai những rạn nứt với nhau từ vài tháng trước, công ty tên lửa và vệ tinh SpaceX của vị tỉ phú này vẫn có khả năng trở thành bên hưởng lợi lớn nhất ngay lập tức từ sắc lệnh trên.

Ông Trump xem cuộc phóng tên lửa của SpaceX

Dù không được nhắc tên trực tiếp trong sắc lệnh, SpaceX vẫn dẫn đầu so với mọi đơn vị trong ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ, bao gồm cả Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) về số lượng phóng mà công ty thường xuyên thực hiện cho mạng lưới vệ tinh riêng, cho NASA, Lầu Năm Góc và các doanh nghiệp khác.

Công ty tên lửa tư nhân Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos cùng hoạt động du lịch vũ trụ của hãng cũng có thể hưởng lợi từ một môi trường quản lý được nới lỏng.

Tỉ phú Musk nhiều lần than phiền rằng các nghiên cứu tác động môi trường, các cuộc điều tra sự cố sau chuyến bay và quy trình xem xét cấp phép do FAA yêu cầu là không cần thiết và làm chậm quá trình thử nghiệm tên lửa Starship của SpaceX. Tên lửa này hiện đang được phát triển tại cơ sở của hãng ở bang Texas.

Starship là trọng tâm trong mô hình kinh doanh dài hạn của tỉ phú Musk tại SpaceX, đồng thời cũng là thành phần cốt lõi trong tham vọng của NASA nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng, thiết lập sự hiện diện thường trực của con người trên mặt trăng và thực hiện các sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa.

Trong năm nay, FAA đã đình chỉ các chuyến bay thử nghiệm của Starship trong gần 2 tháng, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ nổ sau phóng khiến mảnh vỡ rơi xuống các đảo ở Caribe và buộc hàng chục máy bay chở khách phải đổi hướng. FAA sau đó đã mở rộng khu vực cảnh báo nguy hiểm cho máy bay dọc theo quỹ đạo phóng của Starship trước khi cấp phép cho các chuyến bay tiếp theo.