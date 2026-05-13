Thế giới

Chi tiết đặc biệt khi Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc cùng Tổng thống Trump

Văn Khoa
13/05/2026 17:03 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến đến Bắc Kinh hôm nay 12.5, bất chấp việc ông đang chịu lệnh cấm vận từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh thay đổi cách viết tên bằng tiếng Hoa của nhà ngoại giao Mỹ.

Khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ, ông Rubio đã có nhiều phát biểu chỉ trích quyết liệt Trung Quốc, khiến Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp đặt lệnh cấm vận lên ông hai lần, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên chuyên cơ Không lực Một ngày 12.5 khi ông bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc

Ảnh: AFP

Phía Trung Quốc hôm 12.5 thông báo sẽ không ngăn cản việc Ngoại trưởng Rubio tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ từ ngày 13-15.5. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ xác nhận rằng ông Rubio đang đi cùng với ông Trump đến Trung Quốc.

"Các lệnh cấm vận nhắm vào lời nói và hành động của ông Rubio liên quan đến Trung Quốc khi ông ấy còn là thượng nghị sĩ Mỹ", phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh.

Trung Quốc dường như đã tìm ra một giải pháp ngoại giao sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Rubio làm ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia.

Ngay trước khi ông Rubio nhậm chức vào tháng 1.2025, chính phủ Trung Quốc và các kênh truyền thông chính thức của nước này đã bắt đầu chuyển sang dùng một chữ Hán khác để viết âm tiết đầu tiên trong họ Rubio.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, tên tiếng Hoa của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là 马尔科·卢比奥 (mǎ ěr kē· lú bǐ ào). Trong khi đó, Tân Hoa xã đăng tên tiếng Hoa của nhà ngoại giao Mỹ này là 马尔科·鲁比奥 (mǎ ěr kē·lǔ bǐ ào).

AFP dẫn lời 2 nhà ngoại giao cho hay họ tin rằng việc thay đổi này là cách tức thời để Trung Quốc tránh thực thi các lệnh cấm vận, vì ông Rubio bị cấm nhập cảnh nếu sử dụng tên cũ.

Ông Trump không cần Trung Quốc giúp khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz

Ông Rubio là tác giả chính của dự luật áp đặt các lệnh cấm vận rộng rãi đối với Trung Quốc về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng, ông Rubio đã ủng hộ Tổng thống Trump, người mô tả Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là một người bạn, và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thương mại, theo AFP.

