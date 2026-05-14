Tổng thống Trump thăm Trung Quốc

Trong đoàn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang, tỉ phú Elon Musk (Tesla), nhà lãnh đạo Apple Tim Cook cùng nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ cũng tháp tùng chủ nhân Nhà Trắng đến Trung Quốc.

Bloomberg đưa tin thương vụ bán 500 máy bay Boeing 737 Max, một trong những đơn hàng lớn nhất lịch sử của Boeing, dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm. Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận việc thành lập một hội đồng thương mại mới để điều phối danh sách các mặt hàng Mỹ mà Trung Quốc nên mua và ngược lại. Vấn đề kiểm soát đất hiếm được cho là cũng nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo. Và hai bên dường như sẽ thảo luận về khả năng gia hạn thời gian tạm dừng thương chiến Mỹ - Trung, vốn đạt được trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái.

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13.5 ẢNH: REUTERS

Vấn đề Đài Loan cũng trở thành một tâm điểm mà giới quan sát chú ý với câu hỏi liệu sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc có giảm đi nếu Mỹ và Trung Quốc đạt một số thỏa thuận. Trước khi đến Bắc Kinh, ông Trump từng tiết lộ sẽ trao đổi với ông Tập về các hợp đồng chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Bắc. Đây là động thái hoàn toàn khác với quan điểm trước đó của các đời tổng thống Mỹ rằng Washington sẽ không tham vấn Bắc Kinh về vấn đề hỗ trợ Đài Loan.

Thêm một trọng tâm khác của chuyến thăm sẽ là trí thông minh nhân tạo (AI), khi cả hai nước đều đối mặt những lời kêu gọi hãy hợp tác liên quan hệ thống các tiêu chuẩn và cơ chế an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng khi sử dụng công nghệ này trên toàn cầu.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "hoan nghênh" chuyến thăm của ông Trump và khẳng định "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để mở rộng hợp tác và lèo lái những bất đồng". An ninh đã được đặc biệt siết chặt tại Bắc Kinh trước chuyến thăm. AFP đưa tin cảnh sát được triển khai tại các nút giao thông lớn của thành phố và phía an ninh áp dụng các biện pháp kiểm tra trên hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô.

Theo Tân Hoa xã, lịch trình cuộc gặp thượng đỉnh bao gồm lễ đón chính thức, những cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo và chuyến tham quan Thiên Đàn, quần thể đền thờ tế trời cổ đại lớn nhất Trung Quốc ở quận Đông Thành của Bắc Kinh. Ông Trump sẽ tham dự quốc yến vào chiều tối 14.5, kế đến là dùng trà và bữa trưa kết hợp làm việc với ông Tập vào ngày 15.5 trước khi về nước.

Trước khi lên máy bay đến Trung Quốc, ông Trump nói rằng có vẻ như không cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh để chấm dứt cuộc xung đột với Iran cũng như nới lỏng sự kiểm soát của chính quyền Tehran đối với eo biển Hormuz.