Tổng thống Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc

Theo CNN, đón tiếp ông Trump tại sân bay Bắc Kinh có sự hiện diện của Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cùng nhiều quan chức khác.

Tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc có phái đoàn cấp cao của chính phủ Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13.5 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Apple, Tesla, Boeing, Meta cũng nằm trong danh sách đến Trung Quốc.

Viết trên mạng xã hội Truth Social trước chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump nêu rằng: "Tôi sẽ đề nghị Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo xuất chúng, 'mở cửa' Trung Quốc để những người tài giỏi này có thể phát huy hết khả năng của mình", ám chỉ đến lãnh đạo các tập đoàn Mỹ tháp tùng.

Dự kiến ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào sáng 14.5 theo giờ địa phương.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ông Trump cho biết dù hai bên sẽ có “cuộc trao đổi sâu” về vấn đề Iran, thế nhưng thương mại sẽ là vấn đề trọng tâm của chuyến thăm và làm việc lần này.

Đài CCTV của Trung Quốc ngày 13.5 đưa tin phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán vào cùng ngày tại Hàn Quốc, trước khi ông Trump đến Bắc Kinh.

"Hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm và mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực", theo CCTV.

Trước đó, vào ngày 11.5, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Mỹ, cũng như vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ công du Trung Quốc kể từ năm 2017. Thời điểm đó, cũng chính ông Trump đã đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.