Thế giới

Sự hiện diện hiếm có trong chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc

Văn Khoa
13/05/2026 09:19 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên đi cùng một tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ chuyến thăm năm 1972 của Tổng thống Richard Nixon, theo South China Morning Post.

Tờ South China Morning Post hôm nay 13.5 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã lên chuyên cơ Không lực Một đến Bắc Kinh cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 12.5 (giờ Mỹ).

Tổng thống Donald Trump theo dõi khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 24.3

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc đàm phán song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15.5.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Trung Quốc cùng với bộ trưởng quốc phòng kể từ chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972, theo South China Morning Post.

Đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Hegseth đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc trong gần 8 năm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Hegseth có gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại Bắc Kinh hay không. Hai bộ trưởng này chỉ gặp mặt trực tiếp một lần, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Malaysia vào ngày 31.10.2025.

Chưa đầy hai tháng sau, các quan chức quốc phòng cấp cao của hai nước đã gặp nhau tại Washington D.C, dấu hiệu mới nhất cho thấy liên lạc quân sự được khôi phục.

Chưa rõ chuyến thăm Bắc Kinh của ông Hegseth có dẫn đến việc tăng cường rộng rãi hơn các cuộc trao đổi quân sự cấp cao giữa hai bên hay không.

Trước đó, đối thoại quân sự song phương đã bị đóng băng hơn một năm sau khi Bắc Kinh dừng đối thoại quân sự để phản đối chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8.2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi, theo South China Morning Post.

