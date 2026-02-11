Ông Tập Cận Bình khen ngợi cuộc chiến chống tham nhũng của quân đội Trung Quốc

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các binh chủng khác nhau của quân đội và cảnh sát vũ trang nước này vào ngày 10.2, đồng thời gửi lời chúc tết tới toàn thể quân nhân.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3.9.2025 Ảnh: Reuters

Mô tả năm vừa qua là một năm đặc biệt và bất thường, ông Tập nói rằng lực lượng vũ trang nhân dân Trung Quốc đã đẩy mạnh chỉnh đốn chính trị sâu rộng, giải quyết hiệu quả các rủi ro và thách thức khác nhau, và trải qua "một cuộc tôi luyện mang tính cách mạng" trong cuộc chiến chống tham nhũng, theo Tân Hoa xã.

Trước đó vào ngày 24.1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng các quan chức cấp cao quân đội gồm ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã bị điều tra vì nghi vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng, theo Tân Hoa xã.

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc (CMC), còn ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên CMC, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp CMC.

Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc 'không được phép thua' trong chống tham nhũng

Cũng trong cuộc nói chuyện hôm 10.2, ông Tập nói rằng các sĩ quan và binh sĩ trong toàn lực lượng vũ trang Trung Quốc, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đã trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ và chứng tỏ năng lực cũng như sự đáng tin cậy của mình.

"Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong những ngày lễ là một truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang ta", ông Tập nói, đồng thời khuyến khích quân đội luôn cảnh giác và bảo vệ cả hòa bình quốc gia lẫn hạnh phúc của người dân, theo Tân Hoa xã.