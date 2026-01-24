Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương

Vi Trân
Vi Trân
24/01/2026 17:49 GMT+7

Trung Quốc thông báo điều tra hai tướng lĩnh cấp cao gồm ông Trương Hựu Hiệp, nhân vật số 2 trong Quân ủy Trung ương sau Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Ngày 24.1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng các quan chức cấp cao quân đội gồm ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập đã bị điều tra vì nghi vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp hồi năm 2024

ẢNH: REUTERS

Ông Trương Hựu Hiệp là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC). Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên CMC, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp CMC.

Quyết định điều tra do Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra.

Tướng Trương (76 tuổi) là một trong hai Phó chủ tịch CMC. Người còn lại là ông Trương Thăng Dân, mới được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 10.2025 sau khi người tiền nhiệm Hà Vệ Đông bị điều tra. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch CMC từ năm 2012 trong khi ông Trương Hựu Hiệp làm Phó chủ tịch CMC từ năm 2017.

Trong khi đó, ông Lưu Chấn Lập (62 tuổi) làm Tham mưu trưởng từ năm 2022 và trở thành Ủy viên CMC từ năm 2023.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc thông báo khai trừ đảng và tước quân tịch của 9 quan chức quân đội, trong đó có 2 tướng cấp cao gồm ông Hà Vệ Đông, khi đó là Phó chủ tịch CMC và Ủy viên Bộ Chính trị, và ông Miêu Hoa, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị CMC.

Được sự phê chuẩn của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương đã lần lượt lập án điều tra đối với 9 người nêu trên.

Qua điều tra cho thấy, 9 người này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng với số tiền đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng đặc biệt xấu.

