Thế giới

9 quan chức cấp cao Trung Quốc bị khai trừ đảng, tước quân tịch

Khánh An
Khánh An
17/10/2025 19:44 GMT+7

Trung Quốc khai trừ đảng và tước quân tịch 9 quan chức cấp cao trong quân đội, đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Tân Hoa xã ngày 17.10 đưa tin Trung Quốc vừa khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và tước quân tịch đối với ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa.

Cùng ngày, trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời phát ngôn viên Trương Hiểu Cương của bộ này cho biết có tổng cộng 9 người bị khai trừ khỏi đảng, trong đó có 2 người nêu trên.

9 quan chức cấp cao Trung Quốc bị khai trừ đảng, tước quân tịch

Ông Hà Vệ Đông (68 tuổi) trước đó là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và là Ủy viên Bộ Chính trị, còn ông Miêu Hoa (70 tuổi) là Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị Quân ủy Trung ương.

Theo ông Trương Hiểu Cương, từ sau Đại hội 18 của đảng, toàn quân và lực lượng cảnh sát vũ trang kiên quyết thực hiện các quyết sách, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương, kiên trì nguyên tắc "không có vùng cấm, bao phủ toàn diện, không dung thứ", mạnh tay trừng trị, thanh trừng tham nhũng, khiến cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội không ngừng được đẩy sâu.

9 Quan chức cấp cao Trung Quốc bị khai trừ vì tham nhũng trong quân đội - Ảnh 1.

Ông Hà Vệ Đông dự phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 5.3

ẢNH: REUTERS

Được sự phê chuẩn của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương đã lần lượt lập án điều tra đối với 9 người nêu trên.

Qua điều tra cho thấy, 9 người này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng với số tiền đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng đặc biệt xấu.

Ban Chấp hành Trung ương quyết định khai trừ đảng đối với 9 người, đồng thời chuyển hồ sơ các hành vi phạm tội nghi vấn sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật. Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định tước quân tịch đối với 9 người nói trên.

Theo ông Trương Hiểu Cương, việc nghiêm khắc xử lý những người này thể hiện quyết tâm kiên định của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương trong việc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đến cùng, khẳng định lập trường dứt khoát rằng trong quân đội tuyệt đối không có chỗ cho phần tử tham nhũng ẩn náu.

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

Hôm 12.9, Ủy ban Thường vụ thông báo về việc bãi miễn tư cách đại biểu của 4 tướng lĩnh tại Quốc vụ viện Trung Quốc, phản ánh mức độ mở rộng của chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Quân đội Trung Quốc khai trừ đảng miêu hoa Hà Vệ Đông bộ chính trị trung quốc Quân ủy trung ương Chống tham nhũng
