Chủ tịch Tập Cận Bình thăng quân hàm cao nhất cho hai tướng quân đội

Ngày 22.12, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Tập Cận Bình trao chứng nhận mệnh lệnh thăng quân hàm cho hai sĩ quan quân đội lên cấp thượng tướng, cấp cao nhất dành cho sĩ quan tại ngũ tại Trung Quốc, theo bản tin đăng trên cổng thông tin chính thức của quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch CMC Tập Cận Bình chụp ảnh cùng các chỉ huy quân đội tại lễ thăng quân hàm cho tướng Dương Chí Bân (hàng sau, trái) và tướng Hàn Thắng Diên (hàng sau, phải) ẢNH: AP

Hai người được thăng cấp là tướng Dương Chí Bân, Tư lệnh Chiến khu Đông bộ và tướng Hàn Thắng Diên, Tư lệnh Chiến khu Trung bộ.

Phó chủ tịch CMC Trương Hựu Hiệp công bố lệnh thăng quân hàm do Chủ tịch Tập ký tại buổi lễ ở Bắc Kinh. Phó chủ tịch CMC Trương Thần Minh chủ trì buổi lễ.

Chiến khu Trung bộ quản lý khu vực thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh xung quanh. Chưa rõ tình hình của người tiền nhiệm của ông Hàn Thắng Diên là ông Vương Cường. Lần cuối cùng ông Vương xuất hiện công khai là tại phiên họp toàn thể lần 4 của đại hội đảng 20 vào tháng 10, theo tờ South China Morning Post.

Sự kiện này cũng chính thức xác nhận ông Dương Chí Bân là Tư lệnh Chiến khu Đông bộ. Trước đó, ông là trung tướng trong lực lượng không quân. Người tiền nhiệm của ông Dương là ông Lâm Hướng Dương, đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp. Quyết định được công bố hồi tháng 10.

Chiến khu Đông bộ có trụ sở tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là đơn vị chiến lược, chịu trách nhiệm khu vực biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan.

Việc thăng quân hàm cho ông Dương đánh dấu kết thúc cuộc cải tổ lớn trong bộ máy lãnh đạo của quân đội Trung Quốc trong năm nay. Trong tháng 10, có đến 9 viên tướng bị khai trừ khỏi đảng và quân đội trong chiến dịch chống tham nhũng.

Đáng chú ý trong số này có ông Hà Vệ Đông, nguyên Phó chủ tịch CMC, và ông Miêu Hoa, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công tác chính trị CMC. Hồi năm 2023, lần lượt hai Bộ trưởng Quốc phòng gồm ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc bị mất chức.