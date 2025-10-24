Trung Quốc bổ nhiệm tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương

Tân Hoa xã ngày 23.10 đưa tin Trung Quốc đã bổ nhiệm thượng tướng Trương Thăng Dân làm Phó chủ tịch Quân ủy trung ương, thay thế người bị cách chức trước đó là ông Hà Vệ Đông, theo Reuters.

Ông Trương Thăng Dân tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc hồi tháng 3 ẢNH: REUTERS

Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) gồm 7 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình cùng 2 phó chủ tịch. Từ năm 2023, cơ quan này đã loại 3 thành viên sau các cuộc điều tra chống tham nhũng.

Hôm 17.10, ông Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc và là Phó chủ tịch CMC, cùng ông Miêu Hoa, ủy viên CMC, bị khai trừ đảng và tước quân tịch cùng 7 quan chức quân đội cấp cao khác.

Qua điều tra cho thấy, 9 người này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng, bị tình nghi phạm tội chức vụ nghiêm trọng với số tiền đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng đặc biệt xấu.

Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ đảng đối với 9 người, đồng thời chuyển hồ sơ các hành vi phạm tội nghi vấn sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật. Trước đó, CMC đã quyết định tước quân tịch đối với 9 người nói trên.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch CMC, ông Trương Thăng Dân (67 tuổi) là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật CMC. Trước khi vào CMC vào năm 2017, ông Trương phục vụ nhiều năm trong lực lượng tên lửa và cơ quan hậu cần. Với sự thăng tiến này, ông Trương trở thành quan chức cấp cao thứ 3 tại CMC, sau Chủ tịch Tập và Phó chủ tịch Trương Hựu Hiệp.

Thông báo bổ nhiệm được công bố vào ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 23.10. Ban chấp hành Trung ương cũng quyết định thay thế 11 ủy viên tại hội nghị, đánh dấu đợt thay đổi nhân sự cao nhất từ năm 2017.