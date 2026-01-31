Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc bị điều tra

Vi Trân
Vi Trân
31/01/2026 23:06 GMT+7

Trung Quốc thông báo đang điều tra Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Vương Tường Hỉ vì nghi vi phạm nghiêm trọng.

Tân Hoa xã ngày 31.1 đưa tin Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Vương Tường Hỉ (Wang Xiangxi) đang bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia (NCS) điều tra vì nghi vi phạm quy tắc và luật pháp nghiêm trọng.

Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc bị điều tra - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc Vương Tường Hỉ phát biểu họp báo tại Bắc Kinh hồi tháng 9.2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHINA DAILY

Ông Vương Tường Hỉ được sinh vào tháng 8.1962, quê ở huyện Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Ông là nhân vật nổi bật trong ngành than và chính phủ Trung Quốc.

Theo China Daily, ông Vương bắt đầu sự nghiệp trong ngành than sau khi tốt nghiệp Học viện Khai khoáng Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh.

Tháng 7.2022, ông được bổ nhiệm làm Bí thư đảng ủy Bộ Quản lý khẩn cấp và đến tháng 9 cùng năm trở thành bộ trưởng.

Theo Reuters, ông Vương từng có thời gian làm Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư năng lượng quốc gia. Hôm 27.1, ông Vương xuất hiện tại cuộc họp nội bộ thường kỳ của Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, nơi các cán bộ tham gia tự phê bình.

Vụ điều tra Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp được công bố sau vụ điều tra chấn động hồi tuần trước. Khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập.

Năm 2025, Trung Quốc thực hiện kỷ lục 65 cuộc điều tra các quan chức cấp cao. Trong tháng này, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh chống tham nhũng là cuộc chiến mà Trung Quốc không được phép thua.

