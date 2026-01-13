Ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh 'đả hổ, diệt ruồi'

Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần 5 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 12.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc chống tham nhũng.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh hôm 31.12.2025 ẢNH: AP

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đánh giá tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp, nhiệm vụ loại bỏ điều kiện và môi trường gây ra tham nhũng vẫn còn rất khó khăn. Do đó, ông kêu gọi các quan chức phải có lập trường vững vàng để những quan chức tham nhũng không có nơi nào để lẩn trốn.

"Tham nhũng là rào cản và trở ngại cho sự phát triển của đảng và nhà nước. Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lớn mà chúng ta không thể để thua và không được phép thua", ông Tập tuyên bố.

Từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng lớn được gọi là "đả hổ, diệt ruồi". CCDI vào đầu tháng 1 thông báo trong năm 2025, đã có 65 "con hổ" bị điều tra, số lượng kỷ lục và cao hơn 7 người so với năm 2024, theo Reuters. Nhóm này bao gồm các quan chức cấp cao cho đến cựu lãnh đạo các đại học và doanh nghiệp nhà nước.

Những cái tên đáng chú ý bị bắt trong năm ngoái gồm ông Dịch Hội Mãn, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc, cựu Chủ tịch Hãng hàng không China Eastern Lưu Thiệu Dũng, hay 9 chỉ huy cấp cao của quân đội, gồm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa.

Ông Tập chỉ thị trong năm 2026, Trung Quốc phải nỗ lực kiểm soát quyền lực bằng khuôn khổ thể chế một cách bài bản và hiệu quả hơn, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng với sự hiểu biết rõ ràng và quyết tâm hơn, đổi mới phương thức để đối phó những hình thức tham nhũng kiểu mới.