Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh 'đả hổ, diệt ruồi'

Vi Trân
Vi Trân
13/01/2026 11:39 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lớn mà đảng Cộng sản Trung Quốc không được phép thua.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần 5 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 12.1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc chống tham nhũng.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu đẩy mạnh 'đả hổ, diệt ruồi' - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Bắc Kinh hôm 31.12.2025

ẢNH: AP

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đánh giá tình hình chống tham nhũng hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp, nhiệm vụ loại bỏ điều kiện và môi trường gây ra tham nhũng vẫn còn rất khó khăn. Do đó, ông kêu gọi các quan chức phải có lập trường vững vàng để những quan chức tham nhũng không có nơi nào để lẩn trốn.

"Tham nhũng là rào cản và trở ngại cho sự phát triển của đảng và nhà nước. Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lớn mà chúng ta không thể để thua và không được phép thua", ông Tập tuyên bố.

Từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng lớn được gọi là "đả hổ, diệt ruồi". CCDI vào đầu tháng 1 thông báo trong năm 2025, đã có 65 "con hổ" bị điều tra, số lượng kỷ lục và cao hơn 7 người so với năm 2024, theo Reuters. Nhóm này bao gồm các quan chức cấp cao cho đến cựu lãnh đạo các đại học và doanh nghiệp nhà nước.

Trung Quốc bổ nhiệm tân Phó chủ tịch Quân ủy trung ương

Những cái tên đáng chú ý bị bắt trong năm ngoái gồm ông Dịch Hội Mãn, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc, cựu Chủ tịch Hãng hàng không China Eastern Lưu Thiệu Dũng, hay 9 chỉ huy cấp cao của quân đội, gồm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa.

Ông Tập chỉ thị trong năm 2026, Trung Quốc phải nỗ lực kiểm soát quyền lực bằng khuôn khổ thể chế một cách bài bản và hiệu quả hơn, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng với sự hiểu biết rõ ràng và quyết tâm hơn, đổi mới phương thức để đối phó những hình thức tham nhũng kiểu mới.

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình cảnh báo tham nhũng là 'mối đe dọa lớn nhất'

Ông Tập Cận Bình cảnh báo tham nhũng là 'mối đe dọa lớn nhất'

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6.1 cảnh báo tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, và thúc giục quyết tâm giải quyết vấn đề này.

Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị tuyên tử hình vì tham nhũng

Ngành tang lễ nhà nước Trung Quốc bị điều tra về tham nhũng

Khám phá thêm chủ đề

tập cận bình Chống tham nhũng trung quốc đả hổ diệt ruồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận