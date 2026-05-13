Tổng thống Trump đăng ảnh đồ họa mô phỏng Venezuela là bang thứ 51

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News hôm 11.5 rằng ông đang cân nhắc để quốc gia Nam Mỹ trở thành tiểu bang mới của Mỹ ảnh: chụp từ DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL

Bài đăng hàm ý Venezuela là "bang thứ 51" của Mỹ xuất hiện trong lúc Tổng thống Trump đang trên đường đến Bắc Kinh cho cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo AFP.

Một ngày trước đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ngày 11.5 tuyên bố Venezuela không bao giờ muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ, kể cả sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột nhập Caracas và bắt đi vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Trước đó trong ngày 11.5, ông Trump nói với Đài Fox News rằng mình đang cân nhắc biến quốc gia Nam Mỹ thành tiểu bang mới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vài tháng trước đó ông cũng tuyên bố đang kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ này.

Về phần mình, bà Rodriguez kể từ khi lên nắm quyền đã tìm cách làm dịu quan hệ với Mỹ, như thông qua những cải cách mở cửa lại lĩnh vực khai khoáng và dầu khí của Venezuela cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là phía Mỹ.

Số liệu thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Venezuela - Mỹ cũng đã công bố kết quả cho nỗ lực trên. Theo đó, thương mại song phương trong 3 tháng đầu năm đạt 3,29 tỉ USD, tăng 22,7% so với 2,68 tỉ USD trong cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ đạt tổng cộng 1,8 tỉ USD, trong đó doanh thu bán dầu thô chiếm 96,5%, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ.

Trong khi đó, phe đối lập Venezuela yêu cầu tổ chức bầu cử, nhưng có vẻ như viễn cảnh này còn xa. Bà Rodriguez vào hôm 1.5 cho rằng vẫn chưa rõ khả năng bầu cử, nhưng sẽ diễn ra "vào một thời điểm nào đó".