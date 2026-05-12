Quyền tổng thống bác ý tưởng để Venezuela trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Trong ngày cuối của phiên điều trần về tranh chấp giữa Venezuela và Guyana liên quan vùng Essequibo giàu khoáng sản và dầu mỏ tại Tòa án công lý quốc tế (ICJ) ở Hà lan ngày 11.5, bà Rodriguez nhấn mạnh Venezuela sẽ bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia.

"Chúng ta yêu quý quá trình giành độc lập của mình, chúng ta yêu quý những anh hùng dân tộc và chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, nền độc lập và lịch sử của đất nước, một lịch sử vinh quang của những người đàn ông và phụ nữ đã hy sinh mạng sống để đảm bảo rằng chúng ta không phải là thuộc địa mà là một quốc gia độc lập", theo AP dẫn lời bà.

Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại Caracas ngày 30.4.2026 ẢNH: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump sáng 11.5 cho biết ông đang "nghiêm túc xem xét việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ". Trả lời Fox News, ông Trump nói động lực của ý tưởng này là trữ lượng dầu mỏ ước tính lên tới 40 nghìn tỉ USD của Venezuela, đồng thời nhấn mạnh ông nhận được sự ủng hộ từ người dân nước này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly sau đó từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch của ông Trump. Bà nói chủ nhân Nhà Trắng "nổi tiếng là người không bao giờ chấp nhận hiện trạng", đồng thời ca ngợi Tổng thống Rodriguez vì đã "hợp tác hiệu quả" với Washington.

Về phần mình, bà Rodriguez cho biết các quan chức Venezuela và Mỹ vẫn duy trì liên lạc và đang nỗ lực thúc đẩy "hợp tác và hiểu biết lẫn nhau".

Bà Rodriguez lên nắm quyền vào tháng 1, sau chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn đến việc cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lật đổ. Khi đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp và phối hợp với bà Rodríguez, theo Fox News.

Ông Trump cũng cam kết khôi phục hoạt động của các công ty dầu khí Mỹ tại Venezuela. Trong nhiều tháng qua, các quan chức nội các và cố vấn năng lượng của Nhà Trắng đã gặp lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn, thúc giục họ xem xét đầu tư trở lại Venezuela.