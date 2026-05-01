Venezuela ký thỏa thuận dầu khí với hai công ty Mỹ

Theo những thỏa thuận được ký hôm 30.4, hai công ty có trụ sở tại Mỹ là Hunt Overseas Oil Company và Crossover Energy sẽ hoạt động tại Vành đai Orinoco, nơi tập trung chủ yếu trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng những thỏa thuận này đánh dấu "điểm gặp nhau về lợi ích giữa Mỹ và Venezuela".

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez gặp một số quan chức Mỹ trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ tại thủ đô Caracas vào ngày 13.4 Ảnh: Reuters

Bà Rodriguez nhấn mạnh: "Hãy chuyển lời đến Tổng thống Trump… rằng chúng tôi đã cam kết xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu dài giữa Mỹ và Venezuela".

Trước đó, Venezuela đã ký kết các thỏa thuận với một số công ty dầu khí đa quốc gia, trong đó có Chevron, Eni và Repsol, sau những cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực năng lượng.

Những thỏa thuận trên được ký kết sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư 100 tỉ USD từ các công ty dầu khí Mỹ để tái thiết ngành năng lượng của Venezuela. Kế hoạch đó được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một cuộc sửa đổi luật dầu mỏ của nước này đã được thông qua vào tháng 1, khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài.

Tham dự lễ ký kết những thỏa thuận hôm 30.4 có Giám đốc Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia Mỹ Jarrod Agen. Ông Agen đã dẫn đầu một nhóm quan chức Mỹ đến Caracas hôm 30.4 khi hai nước nối lại các chuyến bay thẳng sau 7 năm.

Hãng hàng không Envoy Air, công ty con của American Airlines, và Laser Airlines của Venezuela sẽ khai thác các chuyến bay giữa Caracas và Miami bắt đầu từ tuần này, theo AFP.