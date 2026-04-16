Mỹ nới lỏng cấm vận đối với Venezuela

Giấy phép thứ nhất cho phép giao dịch tài chính với một số ngân hàng và các cá nhân thuộc chính phủ nước này. Theo đó, các giao dịch tài chính sẽ được phép tiến hành với Ngân hàng Trung ương Venezuela, vốn bị cấm vận vào tháng 4.2019, cũng như các ngân hàng nhà nước gồm Tesoro và Digital de los Trabajadores. Trong gần một thập niên, Ngân hàng Trung ương Venezuela và các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước tại quốc gia này gặp trở ngại trong giao dịch tài chính với nước ngoài do thiếu các ngân hàng đại lý hỗ trợ giao dịch quốc tế. Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Venezuela vào năm 2019.

Ngân hàng Trung ương Venezuela ở thủ đô Caracas ẢNH: AFP

Bộ Tài chính Mỹ cũng cấp giấy phép cho phép đàm phán các hợp đồng thương mại. Việc thực hiện các hợp đồng đó phải "được sự cho phép riêng từ Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài" của Mỹ.

Việc nới lỏng cấm vận diễn ra trong bối cảnh một cơ chế cung ứng USD mới đang triển khai, được thúc đẩy bởi doanh số bán dầu thô của Venezuela tăng. Mỹ hiện tìm cách ổn định nền kinh tế Venezuela và mở cửa nước này đón đầu tư từ Mỹ, sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Phản ứng về động thái trên, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với nước này, đồng thời nói rằng việc cấp giấy phép nêu trên không đảm bảo lâu dài về mặt pháp lý. Bà Rodriguez đã gặp Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Kyle Haustveit hôm 14.4 và cho biết bà đã lắng nghe các khuyến nghị, ý kiến từ các lãnh đạo ngành năng lượng về cách thúc đẩy các dự án và quy định.