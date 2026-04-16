Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ nới lỏng cấm vận đối với Venezuela

Khánh An
16/04/2026 05:14 GMT+7

Hãng Reuters ngày 15.4 đưa tin Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành 2 giấy phép chung liên quan Venezuela.

Giấy phép thứ nhất cho phép giao dịch tài chính với một số ngân hàng và các cá nhân thuộc chính phủ nước này. Theo đó, các giao dịch tài chính sẽ được phép tiến hành với Ngân hàng Trung ương Venezuela, vốn bị cấm vận vào tháng 4.2019, cũng như các ngân hàng nhà nước gồm Tesoro và Digital de los Trabajadores. Trong gần một thập niên, Ngân hàng Trung ương Venezuela và các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước tại quốc gia này gặp trở ngại trong giao dịch tài chính với nước ngoài do thiếu các ngân hàng đại lý hỗ trợ giao dịch quốc tế. Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Venezuela vào năm 2019.

Ngân hàng Trung ương Venezuela ở thủ đô Caracas

ẢNH: AFP

Bộ Tài chính Mỹ cũng cấp giấy phép cho phép đàm phán các hợp đồng thương mại. Việc thực hiện các hợp đồng đó phải "được sự cho phép riêng từ Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài" của Mỹ.

Việc nới lỏng cấm vận diễn ra trong bối cảnh một cơ chế cung ứng USD mới đang triển khai, được thúc đẩy bởi doanh số bán dầu thô của Venezuela tăng. Mỹ hiện tìm cách ổn định nền kinh tế Venezuela và mở cửa nước này đón đầu tư từ Mỹ, sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Phản ứng về động thái trên, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với nước này, đồng thời nói rằng việc cấp giấy phép nêu trên không đảm bảo lâu dài về mặt pháp lý. Bà Rodriguez đã gặp Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Kyle Haustveit hôm 14.4 và cho biết bà đã lắng nghe các khuyến nghị, ý kiến từ các lãnh đạo ngành năng lượng về cách thúc đẩy các dự án và quy định. 

Tập đoàn Mỹ ký thỏa thuận dầu khí với Venezuela

Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ và chính phủ Venezuela ngày 13.4 đã ký hai thỏa thuận nhằm mở rộng sản lượng dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Cấm vận ngân hàng Giấy phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận