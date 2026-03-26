Mỹ và Israel tạm đưa hai quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu cần xóa sổ

Khánh An
Khánh An
26/03/2026 10:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi là hai quan chức Iran được đưa khỏi danh sách mục tiêu của Mỹ và Israel, trong nỗ lực mở đường cho hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (phải)

Tờ The Jerusalem Post ngày 26.3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay hai quan chức Iran đã tạm thời được đưa khỏi danh sách các mục tiêu cần loại bỏ của Mỹ và Israel, trong bối cảnh khả năng đàm phán hòa bình đang được xem xét.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã được xóa khỏi danh sách mục tiêu trong thời hạn 4-5 ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cửa cho các cuộc đàm phán.

Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ vì cho rằng nội dung "quá đáng" và tuyên bố rằng Tehran sẽ chấm dứt xung đột khi nào mình muốn và chỉ khi các điều kiện được đáp ứng.

Phía trung gian hòa giải gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập đã thúc đẩy các nhà đàm phán Mỹ và Iran gặp nhau, nhưng các quan chức cho biết khả năng thành công rất thấp do những khác biệt lớn trong đòi hỏi của các bên.

Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Mỹ cảnh báo thời gian dành cho Iran để ngồi vào bàn đàm phán đang cạn dần. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 25.3 cho biết nếu Tehran không đồng ý chấm dứt xung đột, Mỹ sẽ giáng một đòn vào Iran "mạnh hơn bao giờ hết".

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28.2, Israel đã hạ nhiều quan chức Iran trong các cuộc không kích, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Thư ký Hội đồng An ninh tối cao Ali Larijani và Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib.

Tương tự "chiến lược chặt đầu" từng được sử dụng chống lại lực lượng Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Li Băng, Israel đã đe dọa sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo cấp cao Iran. Trong khi đó, Mỹ tập trung tấn công vào các cơ sở quân sự, cũng như các địa điểm phóng và sản xuất tên lửa của Iran.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng các cuộc tấn công ban đầu vào Iran đã loại bỏ nhiều người có khả năng kế vị ông Ali Khamenei và khẳng định Mỹ sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Mỹ nói đánh 10.000 mục tiêu, phá 2/3 năng lực sản xuất tên lửa, UAV Iran

Mỹ nói đánh 10.000 mục tiêu, phá 2/3 năng lực sản xuất tên lửa, UAV Iran

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper cập nhật về chiến dịch của nước này tại Iran, cho biết năng lực của Iran đã suy giảm đáng kể.

