Iran nói đội tàu ngầm ‘cá heo vịnh Ba Tư’ phục dưới đáy eo biển Hormuz

Hải quân Iran đã hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của mình bằng việc mua các tàu ngầm lớp Yono của Triều Tiên trong các thập niên 1990 và 2000. Sau đó, lớp tàu ngầm Ghadir do Iran tự sản xuất được cho là có thiết kế gần giống tàu ngầm của Triều Tiên. Đây là loại tàu ngầm có năng lực cơ động tốt, ít phát ra tiếng động trong vùng nước tương đối nông của eo biển này.

Điều kiện định vị bằng sóng âm khó khăn ở eo biển Hormuz được cho là làm giảm hiệu quả của các chiến thuật chống tàu ngầm của đối phương, tăng cường hiệu quả của các chiến thuật như ngụy trang phục kích ở đáy biển. Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh hải quân Iran, mới đây tuyên bố: “Các tàu ngầm hạng nhẹ của Iran đang được mở rộng và bố trí tại vùng biển eo biển Hormuz phù hợp với các mối đe dọa, năng lực và nhu cầu hiện có”.

Tàu ngầm lớp Ghadir do Iran sản xuất ẢNH: X.COM

Tướng Irani cho biết tàu ngầm lớp Ghadir, mang biệt danh “cá heo vịnh Ba Tư”, có thể “nằm dưới đáy biển sâu trong vùng nước của eo biển Hormuz trong một thời gian dài... để đánh chặn và tiêu diệt nhiều loại tàu địch”.

Lớp tàu Ghadir được đưa vào phục vụ năm 2007 và được coi là lớp tàu mạnh nhất trong hạm đội Iran, nếu không tính tới các tàu ngầm tấn công lớp Kilo lớn hơn. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn gồm 7 người, và ước tính có từ 14 đến 20 tàu đang hoạt động cùng với các tàu ngầm khác do Triều Tiên chế tạo.

Các tàu này được cho là có thể rời cảng và chuyển sang trạng thái hoạt động trong vòng 30 giây, cho phép phân tán nhanh chóng trong thời kỳ khủng hoảng, là biện pháp tối ưu để đối phó với quân đội Mỹ.

Nếu xung đột leo thang hơn nữa, hải quân Iran dự kiến sẽ sử dụng các tàu ngầm này để rải thủy lôi trong các tuyến đường vận chuyển hẹp, cũng như phóng các loại ngư lôi Valfajr và Hoot. Các phương tiện truyền thông Iran đưa tin rằng các tàu này cũng có khả năng phóng tên lửa chống hạm Jask-2 và Nasr-1.