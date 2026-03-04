Tiêm kích F-35 Israel bắn hạ máy bay Yak-130, tàu Iran bị tàu ngầm tấn công

Ngày 4.3, quân đội Israel thông báo tiêm kích tàng hình F-35 của không quân đã bắn rơi một máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 của Iran trên bầu trời Tehran. Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Tiêm kích F-35I của Israel ẢNH: AFP

Theo tờ The Times of Israel, đây là lần đầu tiên một chiếc F-35, máy bay do Mỹ sản xuất, bắn hạ một máy bay có người lái trong thực chiến.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên sau 4 thập niên Không quân Israel bắn hạ máy bay có người lái trong một cuộc không chiến. Lần gần nhất được cho là diễn ra vào ngày 24.11.1985, khi một tiêm kích F-15 của Israel bắn hạ 2 tiêm kích MiG-23 của Syria trên bầu trời Lebanon.

Quân đội Israel cho rằng đã phá hủy hàng chục giàn phóng tên lửa của Iran nhưng đánh giá nước này vẫn duy trì năng lực tấn công lớn.

Cùng ngày, Reuters dẫn nguồn tin từ Hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết ít nhất 101 người đã mất tích và 78 người bị thương sau một vụ tấn công của tàu ngầm nhắm vào tàu Iran ngoài khơi Sri Lanka.

Một người bị thương được đưa đến bệnh viện tại Galle (Sri Lanka) sau vụ tàu ngầm tấn công tàu Iran ngày 4.3 ẢNH: REUTERS

Chưa rõ bên nào tấn công tàu Iran, được cho là đã chìm. Một người phát ngôn Hải quân Sri Lanka nói rằng thông tin 101 người mất tích là không đúng nhưng cho hay 32 người bị thương trong vụ việc đã được hải quân cứu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath thông báo với quốc hội rằng hải quân đã ứng phó sau khi nhận cuộc gọi cầu cứu từ con tàu và triển khai chiến dịch cứu hộ vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương). Ông Herath cho hay quân đội đã cứu ít nhất 30 người trên tàu.