Quân đội Mỹ đã chi bao nhiêu cho xung đột với Iran?

Điều trần tại Tiểu bang Phân bổ ngân sách quốc phòng Hạ viện ngày 12.5, quyền Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách tài chính Jules Hurst cho biết chiến dịch tại Iran đến nay đã làm tiêu tốn 29 tỉ USD, tăng 4 tỉ USD so với ước tính vào cuối tháng 4.

Theo Reuters, ông Hurst, người đang đảm nhiệm vai trò kiểm toán, nói với các nghị sĩ rằng ước tính mới bao gồm chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cùng chi phí tác chiến. "Hội đồng Tham mưu liên quân và tổ kiểm toán đang liên tục xem xét ước tính đó", ông Hurst cho hay.

Theo tờ The Guardian, phiên điều trần là một phần trong chuỗi các cuộc thảo luận ngân sách của quốc hội, khi Lầu Năm Góc đang yêu cầu 1.500 tỉ USD ngân sách cho năm tài chính sắp tới, tăng gần 44% so với ngân sách quốc phòng hiện tại của Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng Tổng thống Trump đã tiếp nhận một nền công nghiệp quốc phòng bị suy yếu do các chính sách trước đó. "Chúng tôi đang đảo ngược sự suy thoái mang tính hệ thống này và đưa nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta trở lại trạng thái sẵn sàng thời chiến. Ngân sách 1.500 tỉ USD sẽ đảm bảo Mỹ tiếp tục là quân đội mạnh và có năng lực nhất thế giới", ông Hegseth nói.

Đáp lại chỉ trích trước đó của thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly rằng kho vũ khí của quân đội Mỹ đang cạn kiệt và đặt ra nguy cơ cho xung đột tương lai với các đối thủ, ông Hegseth nói Lầu Năm Góc biết "rất rõ về tất cả những động thái đó"."Vấn đề đạn dược đã bị thổi phồng một cách ngu ngốc và không có ích. Chúng tôi biết chính xác những gì mình có và chúng tôi có đủ những thứ mình cần", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.

Khi được hỏi liệu chính quyền có phương án dự phòng cho trường hợp quốc hội không phê chuẩn tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran, rút bớt binh sĩ hoặc bảo vệ tài sản Mỹ tại khu vực, ông Hegseth trả lời:

"Chúng tôi có kế hoạch cho mọi thứ. Chúng tôi có kế hoạch cho việc leo thang nếu cần. Chúng tôi có kế hoạch lùi bước, di chuyển tài sản nếu cần. Nhưng chắc chắn trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bước tiếp theo có thể là gì, xét đến tầm quan trọng của nhiệm vụ mà tổng thống đang tiến hành để đảm bảo Iran không bao giờ có một quả bom hạt nhân".