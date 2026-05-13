Ông Trump nói không cần Trung Quốc giúp về vấn đề Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.5 cho biết ông sẽ có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến ở Iran trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới ở Trung Quốc.

Nhưng khi được hỏi về khả năng Trung Quốc can thiệp, ông Mỹ đã có câu trả lời dứt khoát.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, và nếu Iran không làm điều đúng đắn thì Mỹ sẽ xử lý cho xong luôn”.

Những bình luận của ông được đưa ra khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ngày càng nhạt nhòa và Iran tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz.

Hơn một tháng sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, hai bên đã đạt được rất ít tiến triển hướng tới một thỏa thuận. Theo các nguồn tin, Tehran đã đạt được các thỏa thuận mới với Iraq và Pakistan để vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên qua khu vực này.

Tàu Epaminondas bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tại eo biển Hormuz (Iran), ngày 24.4.2026 ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin cho biết các quốc gia khác đang xem xét các thỏa thuận tương tự, có khả năng giúp Iran kiểm soát eo biển này lâu dài hơn.

Chính quyền ông Trump hôm 12.5 cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí vào tháng trước rằng không quốc gia nào nên thu phí đối với các tàu đi qua khu vực này.

Trung Quốc, quốc gia có quan hệ mật thiết với Iran và mua một lượng lớn dầu của nước này, đã không phản đối tuyên bố này.

Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình trong tuần này và dự kiến sẽ thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Về phần mình, Tehran đã yêu cầu bồi thường thiệt hại từ chiến tranh và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ. Họ cũng muốn một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Israel.

Ông Trump đã bác bỏ những yêu cầu đó là “vô lý”.