Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump nói không cần Trung Quốc giúp về vấn đề Iran
Video Thế giới

Ông Trump nói không cần Trung Quốc giúp về vấn đề Iran

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
13/05/2026 17:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng mình không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh với Iran, ngay cả khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ngày càng giảm sút và Tehran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.5 cho biết ông sẽ có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến ở Iran trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới ở Trung Quốc.

Nhưng khi được hỏi về khả năng Trung Quốc can thiệp, ông Mỹ đã có câu trả lời dứt khoát.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, và nếu Iran không làm điều đúng đắn thì Mỹ sẽ xử lý cho xong luôn”.

Những bình luận của ông được đưa ra khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ngày càng nhạt nhòa và Iran tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz.

Hơn một tháng sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, hai bên đã đạt được rất ít tiến triển hướng tới một thỏa thuận. Theo các nguồn tin, Tehran đã đạt được các thỏa thuận mới với Iraq và Pakistan để vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên qua khu vực này.

Ông Trump không cần Trung Quốc giúp khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu Epaminondas bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tại eo biển Hormuz (Iran), ngày 24.4.2026

ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin cho biết các quốc gia khác đang xem xét các thỏa thuận tương tự, có khả năng giúp Iran kiểm soát eo biển này lâu dài hơn.

Chính quyền ông Trump hôm 12.5 cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí vào tháng trước rằng không quốc gia nào nên thu phí đối với các tàu đi qua khu vực này.

Trung Quốc, quốc gia có quan hệ mật thiết với Iran và mua một lượng lớn dầu của nước này, đã không phản đối tuyên bố này.

Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình trong tuần này và dự kiến sẽ thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Về phần mình, Tehran đã yêu cầu bồi thường thiệt hại từ chiến tranh và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ. Họ cũng muốn một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Israel.

Ông Trump đã bác bỏ những yêu cầu đó là “vô lý”.

Tin liên quan

Iran nói Mỹ 'không còn cách nào khác', phải chấp nhận kế hoạch hòa bình

Iran nói Mỹ 'không còn cách nào khác', phải chấp nhận kế hoạch hòa bình

Iran muốn Mỹ chấp nhận đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tuyên bố không chấp nhận đề xuất, đồng thời sắp thảo luận về vấn đề Trung Đông trong chuyến công du Trung Quốc.

UAE bí mật tham gia tấn công Iran trước ngừng bắn?

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ trung quốc Eo biển Hormuz kiểm soát eo biển Hormuz Hezbollah Hồi giáo Iraq Donald Trump Trump Tổng thống Trump Tehran Lebanon tập cận bình Pakistan chuyến thăm cấp nhà nước thỏa thuận hòa bình Khí đốt lực lượng Hezbollah
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận