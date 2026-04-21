Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Cùng đi với Tổng thống Lee Jae Myung có: bà Kim Hae Kyung, phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Chia sẻ trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cho rằng cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung lần này mang nhiều ý nghĩa.

Cả hai nhà lãnh đạo đều luôn đặt lợi ích quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ một khát vọng lớn lao về sự phát triển mạnh mẽ của quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho rằng, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị -ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn.

"Có thể khái quát tinh thần của giai đoạn mới là: tin cậy cao hơn, hợp tác sâu hơn và gắn kết bền hơn," Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao nhất vào đầu tháng 4.2026 hứa hẹn mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ và vững chắc, giúp mối quan hệ này phát triển ổn định và lâu dài hơn trên nền tảng lòng tin vững bền giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

18 giờ 8 phút, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: TUẤN MINH

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải chào đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tại sân bay Nội Bài, chiều tối 21.4 ẢNH: TUẤN MINH

Dự kiến trong thời gian ở Hà Nội, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam, dự diễn đàn kinh doanh hai nước và một số hoạt động quan trọng khác ẢNH: TUẤN MINH



