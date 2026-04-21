Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trước cơ hội mới

Trả lời Thanh Niên, Tổng lãnh sự (TLS) Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae cho hay chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 21 - 24.4 là dịp quan trọng thể hiện tính liên tục và sự sâu sắc trong quan hệ hai nước.

Sự tin cậy cao và chín muồi trong quan hệ

Ông Jung Jung Tae cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn, cho thấy rõ mức độ tin cậy chính trị cao và sự chín muồi trong quan hệ hai nước. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao đơn thuần mà còn là cột mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Jung Jung Tae nhận định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang có nhiều cơ hội mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hợp tác song phương đã chuyển từ mở rộng về lượng sang nâng cao về chất. Trong đó, kinh tế là lĩnh vực hợp tác sôi động nhất; Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỉ USD", ông Jung nói.

Theo ông, đặc biệt, miền nam Việt Nam với trọng điểm là TP.HCM gần đây đang mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh, trí thông minh nhân tạo (AI), công nghệ tài chính và nền tảng số. Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội cũng minh chứng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang diễn ra sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển đổi số mạnh mẽ, TLS nhận định việc đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh số là vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế. Trên cơ sở đó, hai nước có thể thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Ưu tiên trong nhiệm kỳ của TLS Jung Jung Tae Trước khi được bổ nhiệm làm TLS vào tháng 2, ông Jung có khoảng 15 năm hoạt động với tư cách là luật sư tại TP.HCM, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông bày tỏ sẽ đẩy mạnh nỗ lực để ngày càng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam và xây dựng mô hình hợp tác cùng phát triển với các đối tác Việt Nam. Đồng thời, ông cũng sẽ tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện các luật và chính sách liên quan nhằm nâng cao môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong thời gian tới, ông mong muốn có thể làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu giữa hai nước thông qua việc mở rộng cơ hội giao lưu trong nhiều tầng lớp khác nhau như công chức, sinh viên, thanh niên; tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, vững chắc cho tương lai.

"Tôi kỳ vọng các hoạt động hợp tác sẽ được mở rộng, bao gồm cả hợp tác về chuỗi cung ứng bán dẫn, cũng như nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng số trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như AI, dữ liệu và sản xuất thông minh", theo TLS. Trong lĩnh vực khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu doanh nghiệp và hợp tác đầu tư, qua đó cùng nhau khai phá những động lực tăng trưởng mới.

Hàn Quốc cần vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế



Trong bối cảnh tình hình Trung Đông gần đây cũng như cục diện quốc tế và khu vực gia tăng phức tạp, TLS cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đang cùng hướng tới mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN. Trong thời gian tới, hai nước sẽ cùng tiếp tục nỗ lực nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hợp tác khu vực.

"Bên cạnh đó, Việt Nam là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, từng có kinh nghiệm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực hợp tác vì chính sách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác tuyệt vời trong việc hiện thực hóa mục tiêu chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển trên bán đảo Triều Tiên dựa trên nền tảng của sự tin cậy. Tôi cũng kỳ vọng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", ông Jung cho hay.

"Tôi hy vọng chuyến thăm lần này của Tổng thống Lee sẽ là cụ thể hóa hơn nữa những nỗ lực trên và đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới", TLS kết luận.