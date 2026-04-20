Ai viết tiểu sử Nữ hoàng Elizabeth II?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (1926 - 2022) Ảnh: Reuters

Bà Keay nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về giai đoạn Cộng hòa của Anh từ năm 1649 - 1660 và từng có thời gian làm việc gần gũi với hoàng gia. Bà cho biết quyết định của hoàng gia là một quyết định lớn.

Trong quá trình thực hiện tiểu sử Nữ hoàng Elizabeth II, bà Keay sẽ phỏng vấn các thành viên hoàng gia, bạn bè thân thiết cũng như những người đã phục vụ vị quân chủ quá cố. Bên cạnh đó, bà Keay cũng được quyền truy cập các tài liệu riêng tư và chính thức của Nữ hoàng hiện được cất giữ trong kho lưu trữ hoàng gia.

Tiểu sử chính thức của hoàng gia đôi khi có thể tiết lộ những chi tiết bất ngờ về cuộc đời nhân vật. Chẳng hạn, thông qua cuốn tiểu sử do tác giả người Anh William Shawcross chấp bút, dư luận mới biết cố Thái hậu Elizabeth, mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II, từng mắc ung thư ruột khi hơn 60 tuổi nhưng đã được điều trị thành công.